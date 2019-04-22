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Через рік, то через рік: Порошенко чуттєво звернувся до українців (фото)


Президент вийшов до учасників акції і подякував їм за підтримку

У Києві під Адміністрацією президента пройшла акція "Дякую, Петро!". Близько 19:00 на Банковій зібралося кілька тисяч людей, щоб висловити подяку Петру Порошенку за проведені реформи за роки його правління на посаді глави держави.

Акція "Дякую, Петро" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці принесли з собою плакати з написами: "Дякую!" і почали скандувати "Дякую", "Кращий".

Акція "Дякую, Петро" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пізніше до учасників акції вийшов президент Петро Порошенко. Він подякував всім присутнім і зазначив, що за п'ять років разом з українцями було зроблено більше, ніж за останні двадцять п'ять років.

 

Акція "Дякую, Петро" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також Петро Порошенко пообіцяв, що піде на парламентські вибори.

"Разом ми підемо перемагати на парламентські вибори. Разом ми повернемося на вулицю Банкову після наступних президентських виборів", - сказав Порошенко.

Після цього натовп почав скандувати: "Через рік!". У відповідь президент сказав: "Добре, друзі, через рік – то через рік".

 

Акція "Дякую, Петро" (Віталій Носач, РБК-Україна)

На акцію, яку організував активіст Святослав Ботів, відреагували також і користувачі соціальних мереж. Деякі написали Петру Порошенку слова подяки, а деякі відреагували з негативом.

  • Дякую, що пішов
  • Вдячні. Найкращий президент за всю історію сучасної України.
  • Які ви всі недалекі. Досі не зрозуміли, за що люди реально дякують, без підкупу, без автобусів і без примусу.
  • Дякую, пане Президент. Країна пишається Вами. Слава Україні.
  • Чомусь нудить від усього цього.
  • Скандували дружно, як солдати на параді. Викликає цікаві сумніви.
  • Президент Порошенко золотими літерами вписав своє ім'я в історію сучасної України. Скільки буде Україна, стільки й пам'ятатимуть Петра Мудрого.
  • Дякую, Петре, за те, що програв.
  • Ох, скільки хочеться сказати, але думаю, не вистачить трафіку висловити подяку.
  • Які гарні виборці у Порошенка. Йому ще працювати місяць, а з ним вже прощаються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Порошенко має намір балотуватися в президенти на наступних виборах.

А також розповідали про те, що мережа шокована "посланням" Януковича Зеленському.

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