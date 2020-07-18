Через 10 лет в Украине не будут выращивать картофель: названа причина

Украинцам через 10 лет станет невыгодно выращивать картофель. Основная причина, которую называют специалисты, это глобальное потепление и изменения климата в нашей стране.

Как объяснила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко в комментарии для "Первого Делового", выращивать картофель в Украине через 10 лет станет бессмысленно из-за сильной жары.

"Изменения климата говорят о том, что через 10 лет на большей части территории Украины картофель выращивать будет нецелесообразно, так как столь высокие температуры почвы сделают выращивание бессмысленным", - объяснила Адаменко.

Она добавила, что в Украине погода в ближайшее время снова станет жаркой и сухой, а дожди снова отступят.

"В ближайшие две недели в Украине будет лето. Хочу успокоить, что супермощных циклонов нет над нами, как нет и глобальной циклоничности. Антициклоны создают те ужасные засухи, которые были у нас весной. Нет и циклонов таких, как тот, что стоял в мае над Украиной, и в некоторых областях выпало по 3-4 месячной норме осадков. Осадки в любом количестве для Украины важны, поэтому что две недели у нас будет жаркая, почти сухая погода. Небольшие дожди пройдут только в западных областях. Температуры высокие: +22 +27 на западе, на остальной территории +27 +33 градуса", - добавила специалист.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты объяснили влияние климата на потопы в Украине.

А также рассказывали о том, что метеорологи прогнозируют Украине серьезные бедствия из-за изменений климата.