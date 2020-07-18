Через 10 років в Україні не будуть вирощувати картоплю: названа причина

Українцям через 10 років стане невигідно вирощувати картоплю. Основна причина, яку називають фахівці, це глобальне потепління і зміни клімату в нашій країні.

Як пояснила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко у коментарі для "Першого Ділового", вирощувати картоплю в Україні через 10 років стане безглуздо через сильну спеку.

"Зміни клімату свідчать про те, що через 10 років на більшій частині території України картоплю вирощувати недоцільно, через те, що настільки високі температури ґрунту зроблять вирощування безглуздим", - пояснила Адаменко.

Вона додала, що в Україні погода найближчим часом знову стане спекотною й сухою, а дощі знову відступлять.

"У найближчі два тижні в Україні буде літо. Хочу заспокоїти, що суперпотужних циклонів немає над нами, як немає і глобальної циклонічности. Антициклони створюють ті жахливі посухи, які були у нас навесні. Немає і циклонів таких, як той, що стояв у травні над Україною, і в деяких областях випало за 3-4 місячної норми опадів. Опади в будь-якій кількості для України важливі, тому що два тижні у нас буде спекотна, майже суха погода. Невеликі дощі пройдуть лише в західних областях. Температури високі: +22 +27 на заході, на решті території +27 +33 градуси", - додала фахівець.

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