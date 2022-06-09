Черешня по 2500 грн/кг - не "зрада". Почему не нужно паниковать из-за дорогих ягод в супермаркетах

Многие привыкли, что одними из первых на полки супермаркетов приезжают сладкие черешни из Херсона и Мелитополя, но поставки популярной сезонной ягоды сейчас невозможны из-за российских оккупантов, временно захвативших наши города на юге Украины.

Почему не ожидается дефицит черешни

Сразу отметим, что насладиться вкусом ароматной черешни украинцы смогут, и дефицит ягод маловероятен, ведь ее выращивают фермеры и дачники во многих регионах нашей страны, и поставки от урожая идут сейчас из Одесской, Закарпатской областей, что в настоящее время считаются основными поставщиками урожая.

В супермаркетах Украины активно продается закарпатская черешня (facebook.com/silpo)

Чуть позже в конце июня и начале июле подключатся и другие западные и центральные области: Винницкая, Черновицкая, Киевская, Житомирская, Черкасская и не только, заверяют крупные украинские компании-ритейлы.

Какие сейчас цены в супермаркетах и на рынке

В "Сильпо" сейчас продают закарпатскую черешню разных сортов (чаще можно увидеть Бигарро и Бурлат), но только вот цены на нее - под 2 500 гривен за кило.

Цена на черешню в "Сильпо" во Львове до 2,5 тысячи гривен за кило в июне 2022 (фото: facebook.com)

На прилавках супермаркетов других крупных сетей ягоду можно найти далеко не всегда, а на сайтах все еще указаны цены от 100 до 180 гривен, только вот в наличии их нет.

Черешню не всегда можно найти в наличии в популярных супермаркетах (фото: скрин zakaz.atbmarket.com / novus.zakaz.ua)

На базарах в разных городах черешню можно купить в среднем по 150 гривен и выше... причем значительно - до 500 гривен за кило (например, в Одессе).

В Одессе на рынке черешню продавали по 500 гривен за килограмм в конце мая - начале июня (фото: usionline.com)

А вот в конце мая мелкий опт торговался по ценам 60-65 грн/кг в южных областях и по 70-80 грн/кг в западных областях, но такие низкие цены держались недолго и вскоре стали расти.

Ожидается, что в самые низкие цены на черешню в супермаркетах будут в разгар сезона, в середине июня и в начале июле.

Почему "космические" цены на черешню - не сюрприз

Стоимость кило ягод по 2,5 тысячи гривен шокирует украинцев, но давайте вспомним, по каким ценам на прилавках магазинов можно было видеть ягоды в прошлом году.

Так, в июне 2021-го цена черешни составляла от 120 до 200 гривен, при этом превышая стоимость в 2020-м. Аграрии объясняли, что на ценообразование сильно повлияли дожди, которые царили тогда в Украине.

В июле, к слову, многие мелитопольские фермеры даже были вынуждены уничтожать урожай черешни из-за слабого спроса.

А вот в декабре в киевских супермаркетах продавали черешню по 1500 гривен за килограмм. Конечно - конец года, зима, не сезон... но в сетях такие цены вызвали массу обсуждений и дискуссий. Кстати, в онлайн-магазинах Украины в то же время за 100 граммов черешни просили от 99 гривен.

В Киеве в "Сильпо" цена на черешню была до 1,5 тысячи гривен за кило в декабре 2021 (фото: facebook.com/euroua20)