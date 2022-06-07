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Почему в Украине держатся высокие цены на ранние овощи и когда ждать снижения

Новина українською →
Украина, Вторник 07 июня 2022 15:20
Почему в Украине держатся высокие цены на ранние овощи и когда ждать снижения Фото: цены на овощи в Украине могут упасть в июле (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Высокие цены на ранние овощи держатся из-за того, что не поступает продукция из оккупированных областей юга Украины. Они могут подешеветь лишь через месяц.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Как отметила аналитик, обычно в период с октября по май украинским потребителям овощи (помидоры, огурцы, перец и др) поступают из других стран (преимущественно Турция) и из украинских тепличных хозяйств. В июне подключаются овощи открытого грунта из южных областей нашей страны, а уже потом созревает урожай и по всей территории Украины.

По ее словам, в этом году из-за временной оккупации Херсонской и части Запорожской областей российскими войсками нет возможности получить остальной территории Украины части первых овощей открытого грунта с юга. Поэтому пока держатся высокие цены на ранние овощи.

"По мере того, как будут созревать овощи открытого грунта на территории центральных, западных и северных областей, а это ориентировочно начало - середина июля, цена будет опускаться и становиться более комфортной для потребителей", - отметила она.

Напомним, потребительская инфляция в Украине ускоряется. По данным мониторинга Национального банка Украины, в мае она составляла 17% в годовом измерении после 16,4% в апреле.

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