Черешня по 2500 грн/кг - не "зарада". Чому не треба панікувати через дорогі ягоди у супермаркетах

В українських супермаркетах продають черешню за дуже високими цінами, при цьому на ринках в різних містах такі ягоди можна побачити за значно меншою вартістю, і часом цінники відрізняються в 10-15 разів. Чому така різниця і чи буде дефіцит? Давайте розберемося.
Чи варто переживати через "золоту" черешню в магазинах, та коли ціни будуть нижчими - читайте в матеріалі Styler нижче.
Багато хто звик, що одними з перших на полиці супермаркетів приїжджають солодкі черешні з Херсона і Мелітополя, проте поставки популярної сезонної ягоди зараз неможливі через російських окупантів, що тимчасово захопили наші міста на півдні України.
Відразу зазначимо, що насолодитися смаком ароматної черешні українці зможуть, і дефіцит ягід малоймовірний, адже її вирощують фермери і дачники в багатьох регіонах нашої країни, і поставки від врожаю йдуть зараз з Одеської, Закарпатської областей, що нині вважаються основними постачальниками врожаю.
У супермаркетах України активно продається закарпатська черешня (facebook.com/silpo)
Трохи пізніше в кінці червня і початку липні підключаться й інші західні і центральні області: Вінницька, Чернівецька, Київська, Житомирська, Черкаська і не тільки, запевняють великі українські компанії-рітейли.
У "Сільпо" зараз продають закарпатську черешню різних сортів (частіше можна побачити Бігарро та Бурлат).
У мережі зняли на фото цінник такого товару в одному з магазинів мережі у Львові - під 2 500 гривень за кіло. В інтернеті в пабліках така "космічна" вартість викликала певний резонанс... та невдовзі адміністрація мережі супермаркетів зробила ясність...
У "Сільпо" у Львові помітили ціну на черешню до 2,5 тисяч гривень за кіло у червні 2022 (фото: facebook.com)
...Так, на ціннику до черешні була припущена помилка, яку швидко виправили. Насправді ягода коштує 129 грн/кг.
На прилавках супермаркетів інших великих мереж ягоду можна знайти далеко не завжди, а на сайтах все ще вказані ціни від 100 до 180 гривень, тільки от в наявності їх немає.
Черешню не завжди можна знайти в наявності в популярних супермаркетах (фото: скрін zakaz.atbmarket.com / novus.zakaz.ua)
На базарах в різних містах черешню можна купити в середньому по 150 гривень і вище... причому значно - до 500 гривень за кіло (наприклад, в Одесі).
В Одесі на ринку черешню продавали по 500 гривень за кілограм наприкінці травня - початку червня (фото: usionline.com)
А ось в кінці травня дрібний опт торгувався за цінами 60-65 грн/кг в південних областях і по 70-80 грн/кг в західних областях, але такі низькі ціни трималися недовго і незабаром стали рости.
Очікується, що в найнижчі ціни на черешню в супермаркетах будуть в розпал сезону, в середині червня і на початку липні.
Вартість кіло ягід по 2,5 тисячі гривень шокує українців, але згадаймо, за якими цінами на прилавках магазинів можна було бачити ягоди торік.
Так, у червні 2021-го ціна черешні становила від 120 до 200 гривень, при цьому перевищуючи вартість у 2020-му. Аграрії пояснювали, що на ціноутворення сильно вплинули дощі, які панували тоді в Україні.
У липні, до слова, чимало мелітопольських фермерів навіть були змушені знищувати урожай черешні через слабкий попит.
А ось у грудні в київських супермаркетах продавали черешню по 1500 гривень за кілограм. Звичайно - кінець року, зима, не сезон... та в мережах такі ціни викликали масу обговорень і дискусій. До речі, в онлайн-магазинах України одночасно за 100 грамів черешні просили від 99 гривень.
У Києві в "Сільпо" ціна на черешню була до 1,5 тисячі гривень за кіло в грудні 2021 (фото: facebook.com/euroua20)
Нагадаємо, раніше аналітик Українського клубу аграрного бізнесу розповів РБК-Україна, чи буде в країні дефіцит продуктів цього літа.
Також ми писали, що високі ціни на ранні овочі тримаються через те, що не надходить продукція з окупованих областей півдня України - вони можуть подешевшати лише через місяць.