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В Украине фермеры массово уничтожают урожай черешни: на видео не взглянуть без слез

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Пятница 02 июля 2021 10:16
В Украине фермеры массово уничтожают урожай черешни: на видео не взглянуть без слез Фото: в Украине мелитопольская черешня никому не нужна (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Украинские фермеры вынуждены уничтожать урожай мелитопольской черешни. Они объясняют это тем, что якобы на ягоды нет спроса и она никому не нужна.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава Запорожской областной организации Аграрного союза Украины Анатолий Тиховод.

Он сообщил, что спроса на черешню нет и никто даже не хочет торговаться.

"Полезная ягода черешня никому не нужна. Никто даже не торгуется. Дело не в цене даже, просто никто не покупает, рынки перенасыщены, покупательная способность граждан Украины очень низкая, переработка работает на концентратах", - сообщил он.

Из-за этого фермеры вынуждены избавляться от урожая, срезая плоды с дерева.

"Что делать фермерам ???? Деревья надо освобождать от урожая, чтобы в следующем году рассчитывать на урожай, который тоже может оказаться никому не нужен", - сказано под видео.

Видео избавления от урожая можно посмотреть здесь.

Чем же полезна черешня

Черешня обладает также высоким тонизирующим эффектом, поэтому полезна для сердца и сосудов, а также благотворно влияет на иммунную систему. В ней много антиоксидантов, замедляющих процесс старения, и аротиноидов, благотворно влияющих на кожу, зрение, состояние волос и проводимость нервной системы.

Суточная норма употребления черешни составляет примерно 200 г, что соответствует одной чашке. В этом количестве содержится 110 ккал, 2 г белка, 1 г жиров и 21 г углеводов. Важно вписывать порцию черешни в свою ежедневную норму БЖУ.

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