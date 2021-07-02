Есть ли в черешне кроме вкусовых свойств, польза для организма: медики дали ответ

Все сорта черешни содержат много клетчатки, меди, калия и марганца, что способствует регуляции сердечного ритма, сокращению мышц, передачи нервного импульса, регуляции кровяного давления и др.

Об этом рассказал Минздрав на своей странице в Facebook .

По словам медиков, клетчатка в черешне помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.

К примеру, одна чашка (154 г) сладкой, сырой черешни без косточек содержит 97 ккал, 2 г белка, 25 г углеводов, 3 г клетчатки, 18% дневной нормы витамина C, 10% дневной нормы калия, 5% дневной нормы меди и 5% дневной нормы марганца.

У детей с ожирением черешня предотвращает деформацию костной ткани. Поэтому ее рекомендуют употреблять всем детям.

Также ягода хорошо влияет на сон, она содержит много мелатонина, который помогает регулировать цикл сна и бодрствования.

Черешни могут снизить уровень мочевой кислоты в вашем организме из-за чего ягода очень полезна для людей, страдающих подагрой.

Можно ли есть черешню при диабете?

Если у вас сахарный диабет, важно поддерживать уровень глюкозы в крови в пределах вашей нормы. Один из способов - контролировать потребление углеводов.

Здоровые источники диетических углеводов включают некрахмальные овощи, фрукты, цельные зерна и бобы. Черешня также входит в этот перечень, но важно следить за размером порции.

В зависимости от спелости ягоды, 1 стакан черешни без косточек содержит примерно 6 чайных ложек сахара. Порция в размере 1/2 стакана не должна быть проблемой для большинства диабетиков. Гликемический индекс свежей черешни составляет 62.