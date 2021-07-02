Чи є в черешні крім смакових властивостей, користь для організму: медики дали відповідь
Всі сорти черешні містять багато клітковини, міді, калію і марганцю, що сприяє регуляції серцевого ритму, скорочення м'язів, передачі нервового імпульсу, регуляції кров'яного тиску і ін.
Про це розповів МОЗ на своїй сторінці в Facebook.
За словами медиків, клітковина в черешні допомагає підтримувати здоров'я травної системи.
Наприклад, одна чашка (154 г) солодкої, сирої черешні без кісточок містить 97 ккал, 2 г білка, 25 г вуглеводів, 3 г клітковини, 18% денної норми вітаміну C, 10% денної норми калію, 5% денної норми міді і 5% денної норми марганцю.
У дітей з ожирінням черешня запобігає деформації кісткової тканини. Тому її рекомендують вживати всім дітям.
Також ягода добре впливає на сон, вона містить багато мелатоніну, який допомагає регулювати цикл сну і неспання.
Черешні можуть знизити рівень сечової кислоти у вашому організмі через що ягода дуже корисна для людей, які страждають на подагру.
Чи можна їсти черешню при діабеті?
Якщо у вас цукровий діабет, важливо підтримувати рівень глюкози в крові в межах вашої норми. Один із способів - контролювати споживання вуглеводів.
Здорові джерела дієтичних вуглеводів включають некрохмальні овочі, фрукти, цільні зерна і боби. Черешня також входить до цього переліку, але важливо стежити за розміром порції.
Залежно від стиглості ягоди, 1 стакан черешні без кісточок містить приблизно 6 чайних ложок цукру. Порція в розмірі 1/2 склянки не повинна бути проблемою для більшості діабетиків. Глікемічний індекс свіжої черешні становить 62.
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