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Эти продукты нельзя сочетать с вином: последствия будут непредсказуемые

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Понедельник 28 июня 2021 22:03
Эти продукты нельзя сочетать с вином: последствия будут непредсказуемые Врач назвал продукты, которые нельзя сочетать с вином (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Не все продукты можно сочетать с алкогольными напитками, особенно с вином. Некоторые соединения могут вызвать обострение у людей с хроническими заболеваниями или спровоцировать настоящий шторм в организме.

Об этом рассказала гастроэнтеролог Анна Денисова в комментарии для "РИА. Новости".

По словам специалиста, с любым видом алкоголя не стоит употреблять жирные и острые блюда и приправу для суши – васаби.

"С вином, как и с алкоголем вообще, нельзя есть жирное и острое: сало, колбасы, семгу, скумбрию, маринованные овощи, васаби – приправу, которую употребляют вместе с суши. У людей с хроническими заболеваниями – гастритом или язвой – эти продукты могут вызвать обострение. На фоне сочетания алкоголя и жирного часто случается состояние острого панкреатита. Пациента приходится госпитализировать и, более того, проводить терапию панкреонекроза", - предупредила медик.

Кроме того, нужно обязательно контролировать дозу алкоголя. По словам Денисовой, от одного или двух бокалов в день сильного ущерба здоровью не будет. А вот целая бутылка вина, еще и без правильного питания, гарантированно может привести к обострению панкреатита, гастрита или язвы.

Стоит отметить, что во время летнего отдыха стоит внимательнее относиться к выбору напитков для пикников на природе. Не все алкогольные напитки можно сочетать с шашлыками.

Напомним, ранее мы писали о том, какой алкогольный напиток эксперты не советуют комбинировать с шашлыком.

А также рассказывали о том, кому полезно пить квас, а кому его нельзя категорически.

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алкоголь винодельческая отрасль
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