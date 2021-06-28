Эти продукты нельзя сочетать с вином: последствия будут непредсказуемые

Не все продукты можно сочетать с алкогольными напитками, особенно с вином. Некоторые соединения могут вызвать обострение у людей с хроническими заболеваниями или спровоцировать настоящий шторм в организме.

По словам специалиста, с любым видом алкоголя не стоит употреблять жирные и острые блюда и приправу для суши – васаби.

"С вином, как и с алкоголем вообще, нельзя есть жирное и острое: сало, колбасы, семгу, скумбрию, маринованные овощи, васаби – приправу, которую употребляют вместе с суши. У людей с хроническими заболеваниями – гастритом или язвой – эти продукты могут вызвать обострение. На фоне сочетания алкоголя и жирного часто случается состояние острого панкреатита. Пациента приходится госпитализировать и, более того, проводить терапию панкреонекроза", - предупредила медик.

Кроме того, нужно обязательно контролировать дозу алкоголя. По словам Денисовой, от одного или двух бокалов в день сильного ущерба здоровью не будет. А вот целая бутылка вина, еще и без правильного питания, гарантированно может привести к обострению панкреатита, гастрита или язвы.

Стоит отметить, что во время летнего отдыха стоит внимательнее относиться к выбору напитков для пикников на природе. Не все алкогольные напитки можно сочетать с шашлыками.