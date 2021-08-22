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Чемпионка Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства

Новина українською →
Воскресенье 22 августа 2021 11:39
Чемпионка Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства Фото: Оксана Баюл (instagram.com/oksanabaiul)
Автор: Роман Мирончук

Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства. Что стало причиной отказала, неизвестно. Отметим, что с 1994 года первая олимпийская чемпионка Независимой Украины живет в США.

О своем решении бывшая спортсменка написала в Instagram.

"Я делаю это. Я очень взволнована. Пришло время. Я больше ничего никому не доказываю. Нет, так нет. Головой в бортик без меня", - заявила Баюл.

Она также отметила, что согласно конституции Украины, в стране разрешено только одно гражданство.

Чемпионка Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства

Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства (фото: instagram.com/oksanabaiul)

"В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины получает гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства", - написала Баюл.

  • Интересно, что это произошло перед празднованием 30-летия Независимости Украины. Некоторые пользователи сети это связывают с тем, что Оксану не пригласили на праздник.
  • Что самое главное, она сейчас будет облита по уши, и никто и не спросит в чем дело...
  • Спросите у Оксаны сколько налогов с доходов она за 30 лет уплатила в Украине, как гражданка? Так что в этой новости только деньги и ничего кроме денег.
  • А в чем претензии к человеку, который выбирает гражданство страны, где жила несколько десятилетий и собирается жить там и дальше? У женщины там дети, муж, она давно живет в США. Отстаньте от нее.
  • Я ее очень понимаю. Мне очень жаль, что в этой стране больше не ценятся талантливые люди. Этой стране больше не нужны ни ученые, ни инженеры и пр. Деньги вместо того, чтобы развивать страну, вывозятся в офшоры и вкладываются в золотые унитазы.

Напомним, Оксана Баюл расплакалась в прямом эфире и сказала, почему не вернется в Украину. Она сообщила о том, что ей так до сих пор и не выплатили призовые за победу на Олимпийских играх в 1994 году.

Мы также писали о том, как сейчас выглядит Оксана Баюл.

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