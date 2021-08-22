Чемпионка Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства

Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства. Что стало причиной отказала, неизвестно. Отметим, что с 1994 года первая олимпийская чемпионка Независимой Украины живет в США.

"Я делаю это. Я очень взволнована. Пришло время. Я больше ничего никому не доказываю. Нет, так нет. Головой в бортик без меня", - заявила Баюл.

Она также отметила, что согласно конституции Украины, в стране разрешено только одно гражданство.

Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства (фото: instagram.com/oksanabaiul)

"В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины получает гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства", - написала Баюл.