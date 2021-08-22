Чемпіонка Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства
Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства. Що стало причиною відмови, невідомо. Зазначимо, що з 1994 року перша олімпійська чемпіонка Незалежної України живе в США.
Про своє рішення колишня спортсменка написала в Instagram.
"Я роблю це. Я дуже схвильована. Прийшов час. Я більше нічого нікому не доводжу. Ні, так ні. Головою в бортик без мене", - заявила Баюл.
Вона також зазначила, що згідно з конституцією України, в країні дозволено тільки одне громадянство.
Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства (фото: instagram.com/oksanabaiul)
"Відповідно до законодавства України, якщо громадянин України отримує громадянство іншої держави, така особа все ще визнається громадянином України в правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства", - написала Баюл.
- Цікаво, що це сталося перед святкуванням 30-річчя Незалежності України. Деякі користувачі мережі це пов'язують з тим, що Оксану не запросили на свято.
- Що найголовніше, вона зараз буде облита по вуха, і ніхто й не запитає в чому справа...
- Запитайте в Оксани скільки податків з доходів вона за 30 років сплатила в Україні, як громадянка? Так що в цій новині тільки гроші і нічого крім грошей.
- А в чому претензії до людини, який вибирає громадянство країни, де жила кілька десятиліть і збирається жити там і далі? У жінки там діти, чоловік, вона давно живе в США. Відчепіться від неї.
- Я її дуже розумію. Мені дуже шкода, що в цій країні більше не цінуються талановиті люди. Цій країні більше не потрібні ні вчені, ні інженери тощо. Гроші замість того, щоб розвивати країну, вивозяться в офшори і вкладаються в золоті унітази.
Нагадаємо, Оксана Баюл розплакалася в прямому ефірі і сказала, чому не повернеться в Україну. Вона повідомила про те, що їй так досі і не виплатили призові за перемогу на Олімпійських іграх в 1994 році.
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