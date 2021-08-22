Чемпіонка Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства

Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства. Що стало причиною відмови, невідомо. Зазначимо, що з 1994 року перша олімпійська чемпіонка Незалежної України живе в США.

Про своє рішення колишня спортсменка написала в Instagram .

"Я роблю це. Я дуже схвильована. Прийшов час. Я більше нічого нікому не доводжу. Ні, так ні. Головою в бортик без мене", - заявила Баюл.

Вона також зазначила, що згідно з конституцією України, в країні дозволено тільки одне громадянство.

Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства (фото: instagram.com/oksanabaiul)

"Відповідно до законодавства України, якщо громадянин України отримує громадянство іншої держави, така особа все ще визнається громадянином України в правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства", - написала Баюл.