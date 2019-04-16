Ни о чем: новый клип Ани Лорак разочаровал фанатов (видео)

Ани Лорак разочаровала большинство фанов новой песней "Я тебя ждала" и клипом к ней, презентация которого состоялась 16 апреля. Певица выложила в Instagram часть видео, состоящее из первого куплета и припева.

Многим поклонникам пришелся не по душе текст песни, в котором Каролина якобы намекает на незаконченные отношения с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу.

Но больше всего раскритиковали музыкальную составляющую нового сингла. Сам видеоряд был признан более менее сносным.

Ани Лорак выпустила клип Я тебе ждала и подверглась критике фанатов (скрин видео: instagram.com/anilorak/)

Комментаторы прошлись и по латексных костюмах, и по смысловой нагрузке композиции, и по музыке.

"Костюмы и образы мимо кассы... Если это символ того, что Вы стали сильнее и Вам не страшно быть одной, то латекс не отражает смысл этого, скорее пошлость. Песня - боль, да";

Ни о чем. Мне тоже не понравилось. Жду, пока Каролина влюбится опять. Хватит страдать о турке. Жизнь продолжается и мужчин в мире много более достойных";

Увы... Но действительно скучно и неинтересно... Хотя раньше песни Ани Лорак просто обожала... Это была сила и мощь, сейчас не то";

Ани Лорак выпустила клип Я тебе ждала и подверглась критике фанатов (скрин видео: instagram.com/anilorak/)

"Песня красивая, Каролина - шикарная, браво! Ну вот только клипы все однотипные!"

"Текст тронул, а музыка - нет. Печально";

"Песня ни о чем";

"Не зацепило";

"Я вас обожаю много лет! Но честно говоря песня высосана из пальца, а клип, ну, такое. Раньше у вас работы были интереснее"

"А мы так ждали..."

Ани Лорак написала, что эта песня отображает ее нынешнее душевное состояние: "Эта история соткана из моих чувств, пусть эта музыка согреет сердца", - подписала исполнительница видео.

Ани Лорак выпустила клип Я тебе ждала и подверглась критике фанатов (скрин видео: instagram.com/anilorak/)

К слову, за день до официального релиза сингла в сеть слили полный текст песни, и уже тогда некоторые отметили, что ожидали большего от Ани Лорак, и песня - полный отстой.