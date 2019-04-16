Ни о чем: новый клип Ани Лорак разочаровал фанатов (видео)

Ани Лорак разочаровала поклонников авторской песней
Ани Лорак разочаровала большинство фанов новой песней "Я тебя ждала" и клипом к ней, презентация которого состоялась 16 апреля. Певица выложила в Instagram часть видео, состоящее из первого куплета и припева.
Многим поклонникам пришелся не по душе текст песни, в котором Каролина якобы намекает на незаконченные отношения с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу.
Но больше всего раскритиковали музыкальную составляющую нового сингла. Сам видеоряд был признан более менее сносным.
Ани Лорак выпустила клип Я тебе ждала и подверглась критике фанатов (скрин видео: instagram.com/anilorak/)
Комментаторы прошлись и по латексных костюмах, и по смысловой нагрузке композиции, и по музыке.
Ани Лорак выпустила клип Я тебе ждала и подверглась критике фанатов (скрин видео: instagram.com/anilorak/)
Ани Лорак написала, что эта песня отображает ее нынешнее душевное состояние: "Эта история соткана из моих чувств, пусть эта музыка согреет сердца", - подписала исполнительница видео.
Ани Лорак выпустила клип Я тебе ждала и подверглась критике фанатов (скрин видео: instagram.com/anilorak/)
К слову, за день до официального релиза сингла в сеть слили полный текст песни, и уже тогда некоторые отметили, что ожидали большего от Ани Лорак, и песня - полный отстой.