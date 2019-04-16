Ні про що: новий кліп Ані Лорак розчарував фанатів (відео)

Ані Лорак розчарувала прихильників авторською піснею
Ані Лорак розчарувала більшість фанів новою піснею "Я тебя ждала" і кліпом до неї, презентація якого відбулася 16 квітня. Співачка виклала в Instagram частину відео, що складається з першого куплета і приспіву.
Багатьом шанувальникам припав не до душі текст пісні, в якому Кароліна нібито натякає на незакінчені стосунки з екс-чоловіком Муратом Налчаджіоглу.
Але найбільше розкритикували музичну складову нового синглу. Сам відеоряд був визнаний більш менш стерпним.
Ані Лорак випустила кліп Я тебя ждала і піддалася критиці фанатів (скрін відео: instagram.com/anilorak/)
Коментатори пройшлися і по латексних костюмах, і по смисловому навантаженню композиції, і по музиці.
Ані Лорак випустила кліп Я тебя ждала і піддалася критиці фанатів (скрін відео: instagram.com/anilorak/)
Ані Лорак написала, що ця пісня відображає її нинішній душевний стан: "Ця історія зіткана з моїх почуттів, нехай ця музика зігріє серця", - підписала виконавиця відео.
Ані Лорак випустила кліп Я тебя ждала і піддалася критиці фанатів (скрін відео: instagram.com/anilorak/)
До речі, за день до офіційного релізу синглу в мережу злили повний текст пісні, і вже тоді деякі прихильники зазначили, що очікували більшого від Ані Лорак, і пісня - повний відстій.