Я тебя ждала: новую песню Ани Лорак слили в сеть

Ани Лорак (anilorak.ua)

Полный текст песни Ани Лорак "Я тебя ждала"

Новую песню Ани Лорак "Я тебя ждала" разместили в сети за несколько часов до ее официальной премьеры. Видео опубликовали на soundcloud.

Ани Лорак в последние недели активно рекламировала презентацию новой песни "Я тебя ждала". Интерес фанатов она подогревала различными фотографиями и небольшими промо. Сама презентация была назначена на 16 апреля. Однако уже вечером, 15 апреля, песня появилась в сети.

Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Текст песни "Я тебя ждала":

Помню что ты мне сказал,

Каждое слово в душу мне.

С чувствами ты играл,

Я теперь с ними наедине.

Что со мной? Я тебе верила,

Но наверное в последний раз



Я тебя ждала,

Мы не попрощались.

Больше не могу засыпать одна,

Я тебя ждала, где же ты ……

Срывает, мне так не хватает, трудно привыкать.



Не ищи мои следы ,

И прости за любовь душу мою,

Все уже позади, я больше не верю

Мне страшно одной, ты послушай

Душа не молчит, тебя отпускаю

Но сердце кричит…



Я тебя ждала,

Мы не попрощались.

Больше не могу засыпать одна,

Я тебя ждала, где же ты ……

Срывает, мне так не хватает, трудно привыкать.

Фанаты тут же отреагировали на новую композицию и начали гадать, кому же она посвящена.

Кроме того, они высказали свое мнение о новой песне. Некоторым она пришлась по душе и они назвали ее чувственной и откровенной, а некоторые отметили, что ожидали большего от Ани Лорак и песня полный отстой.

Блин,ну зачем раньше премьеры выкладывать?

это делают люди,которые не ценят труд артиста и его команды

почему это, к примеру мне было интересно. Песня не очень, ну клип еще посмотреть. Поэтому наоборот спасибо, кто показал. Люди же ждали песню и ждут.

мне честно уже ждать надоело, тизеры не о чем. А так послушала и отлично.

не знаю, я уважаю и команду и творчество Каролины и рада, что услышала песню.

какая разница, песня не хит. Толку сегодня или завтра уже.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Ани Лорак ужаснула фанатов своим стареющим видом.

А также мы писали, что Ани Лорак подогрела слухи о своих отношениях с Лазаревым. В сети появились совместные фото.