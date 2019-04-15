Я тебя ждала: новую песню Ани Лорак слили в сеть

Полный текст песни Ани Лорак "Я тебя ждала"
Новую песню Ани Лорак "Я тебя ждала" разместили в сети за несколько часов до ее официальной премьеры. Видео опубликовали на soundcloud.
Ани Лорак в последние недели активно рекламировала презентацию новой песни "Я тебя ждала". Интерес фанатов она подогревала различными фотографиями и небольшими промо. Сама презентация была назначена на 16 апреля. Однако уже вечером, 15 апреля, песня появилась в сети.
Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Текст песни "Я тебя ждала":
Помню что ты мне сказал,
Каждое слово в душу мне.
С чувствами ты играл,
Я теперь с ними наедине.
Что со мной? Я тебе верила,
Но наверное в последний раз
Я тебя ждала,
Мы не попрощались.
Больше не могу засыпать одна,
Я тебя ждала, где же ты ……
Срывает, мне так не хватает, трудно привыкать.
Не ищи мои следы ,
И прости за любовь душу мою,
Все уже позади, я больше не верю
Мне страшно одной, ты послушай
Душа не молчит, тебя отпускаю
Но сердце кричит…
Я тебя ждала,
Мы не попрощались.
Больше не могу засыпать одна,
Я тебя ждала, где же ты ……
Срывает, мне так не хватает, трудно привыкать.
Фанаты тут же отреагировали на новую композицию и начали гадать, кому же она посвящена.
Кроме того, они высказали свое мнение о новой песне. Некоторым она пришлась по душе и они назвали ее чувственной и откровенной, а некоторые отметили, что ожидали большего от Ани Лорак и песня полный отстой.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Ани Лорак ужаснула фанатов своим стареющим видом.
А также мы писали, что Ани Лорак подогрела слухи о своих отношениях с Лазаревым. В сети появились совместные фото.