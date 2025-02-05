Челендж "важкі 75" заполонив мережі. Чому варто з обережністю ставитись до програми

Хто вигадав челендж

Автор програми, яка набрала десятки мільйонів переглядів у TikTok - американський підприємець та публічний спікер Енді Фрізелла. На своєму вебсайті вона стверджує, що "75 нard" не є програмою з фітнесу чи типовим челенджем.

"Багато правил 75 нard зосереджені на раціоні та інтенсивній фізичній активності, а головні зміни відбуватимуться у вас "зсередини", а не зовні", - зазначає автор.

Згідно зі словами автора, програма має "випхати" вас із зони комфорту і загалом направлена на "ментальну витривалість і дисципліну".

Які правила

Дотримуватися дієти

Дієта вибирається самим учасником, але вона має бути спрямована на фізичне вдосконалення.

Обравши дієту, за правилами, ви не можете відступати від неї протягом наступних 75 днів. Якщо ж ви не втримаєтесь і вип’єте келих вина чи з’їсте пачку чипсів, все треба починати спочатку.

Виконувати два 45-хвилинні тренування щодня

Важливо, що одне з цих тренувань має виконуватися на вулиці.

"Я ставлюсь до тренувань, як до частини своєї роботи. Проте життя людей не може бути весь час стабільним. І робити ті самі речі, коли ви маєте "хороші дні" в "погані" - не є здоровим підходом", - каже тренер Аліса Пивоварчик.

Особливо це актуально для українців. Півтори години тренувань на день, коли ви не спали всю ніч через шахеди чи ракетний обстріл - мають зовсім різний ефект і не є однаково корисними.

Можна обирати будь-яку форму фізичної активності:

ходьба

йога

пілатес

заняття в залі

танці

Пити багато води щодня

Учасники челенджу мають випивати майже чотири літри на день. Однак, це неправильно, адже кожній людині потрібно своя кількість води на день.

Рекомендації щодо споживання рідини повинні різнитися залежно від статі, віку, ваги людини, погоди, активності протягом дня тощо.

Загалом чоловікам у середньому рекомендують вживати 3,7 л рідини на день, а жінкам - 2,7 л.

Щодня робити фото прогресу

Оскільки головна мета челенджу - фізична трансформація, то учасники повинні щодня робити фото, як вони змінюються.

Дієтолог Тетяна Лакуста розповіла, що регулярні фото того, як ваше тіло змінюється, можуть бути пасткою. Адже в такому разі губиться акцент на дійсно важливих змінах, які, в ідеалі, людина має пронести через все життя.

"Людина концентрується на програмі, яка дає ефект схуднення, незалежно від того, а як вона впливає на інші сфери її життя, як це впливає на емоційні стосунки з їжею, чи можна цей ефект без психічних та соціальних проблем підтримувати роками", - додала експерт.

Щодня читати щонайменше десять сторінок книги

Для покращення психічного добробуту челендж вимагає від учасників щодня читати щонайменше десять сторінок книги. Вибір книги залишається за учасником і аудіокниги не враховуються.

Читання гарно впливає на психічний стан, якщо приносить задоволення. Однак, обмежувати себе читанням певної літератури, просто щоб дотримуватися прописаних правил, недоцільно.

Основна проблема челенджу

Загалом, як і більшості інших челенджей, "75 Hard" притаманні:

негнучкість

інтенсивність

нехтування різноманіттям можливостей людини

Аліса Пивоварчик пояснює, що робота над покращенням життя передбачає передусім відштовхуватися від того, що людина може зараз і що для неї реально витримувати. І не 75 днів, а місяцями й роками.

Існує велика ймовірність, що ви не витримаєте 45-хвилинні прогулянки щодня, особливо, якщо до цього не ходили й 15 хвилин на день.

75 днів вкрай мало для того, щоб запровадити міцні здорові звички у своє життя. Ви можете перенапружити емоційно, що потім стається зниження самооцінки і зрив.

Не варто ставити собі нереальних цілей та не "ламати" себе у намаганні дотримуватись правил.