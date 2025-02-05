Челендж "тяжелые 75" заполонил сети. Почему стоит с осторожностью относиться к программе

Кто придумал челлендж

Автор программы, которая набрала десятки миллионов просмотров в TikTok - американский предприниматель и публичный спикер Энди Фризелла. На своем вебсайте она утверждает, что "75 нard" не является программой по фитнесу или типичным челленджем.

"Многие правила 75 нard сосредоточены на рационе и интенсивной физической активности, а главные изменения будут происходить у вас "изнутри", а не снаружи", - отмечает автор.

Согласно словам автора, программа должна "выпихнуть" вас из зоны комфорта и в целом направлена на "ментальную выносливость и дисциплину".

Какие правила

Соблюдать диету

Диета выбирается самим участником, но она должна быть направлена на физическое совершенствование.

Выбрав диету, по правилам, вы не можете отступать от нее в течение следующих 75 дней. Если же вы не удержитесь и выпьете бокал вина или съедите пачку чипсов, все надо начинать сначала.

Выполнять две 45-минутные тренировки ежедневно

Важно, что одна из этих тренировок должна выполняться на улице.

"Я отношусь к тренировкам, как к части своей работы. Однако жизнь людей не может быть все время стабильной. И делать те же вещи, когда у вас есть "хорошие дни" в "плохие" - не является здоровым подходом", - говорит тренер Алиса Пивоварчик.

Особенно это актуально для украинцев. Полтора часа тренировок в день, когда вы не спали всю ночь из-за шахеты или ракетного обстрела - имеют совершенно разный эффект и не являются одинаково полезными.

Можно выбирать любую форму физической активности:

ходьба

йога

пилатес

занятия в зале

танцы

Пить много воды ежедневно

Участники челленджа должны выпивать почти четыре литра в день. Однако это неправильно, ведь каждому человеку нужно свое количество воды в день.

Рекомендации по потреблению жидкости должны отличаться в зависимости от пола, возраста, веса человека, погоды, активности в течение дня и тому подобное.

В целом мужчинам в среднем рекомендуют употреблять 3,7 л жидкости в день, а женщинам - 2,7 л.

Ежедневно делать фото прогресса

Поскольку главная цель челленджа - физическая трансформация, то участники должны ежедневно делать фото, как они меняются.

Диетолог Татьяна Лакуста рассказала, что регулярные фото того, как ваше тело меняется, могут быть ловушкой. Ведь в таком случае теряется акцент на действительно важных изменениях, которые, в идеале, человек должен пронести через всю жизнь.

"Человек концентрируется на программе, которая дает эффект похудения, независимо от того, а как она влияет на другие сферы его жизни, как это влияет на эмоциональные отношения с едой, можно ли этот эффект без психических и социальных проблем поддерживать годами", - добавила эксперт.

Ежедневно читать не менее десяти страниц книги

Для улучшения психического благополучия челлендж требует от участников ежедневно читать не менее десяти страниц книги. Выбор книги остается за участником и аудиокниги не учитываются.

Чтение хорошо влияет на психическое состояние, если приносит удовольствие. Однако, ограничивать себя чтением определенной литературы, просто чтобы придерживаться прописанных правил, нецелесообразно.

Основная проблема челленджа

В общем, как и большинству других челленджей, "75 нard" присущи:

негибкость

интенсивность

пренебрежение многообразием возможностей человека

Алиса Пивоварчик объясняет, что работа над улучшением жизни предполагает прежде всего отталкиваться от того, что человек может сейчас и что для него реально выдерживать. И не 75 дней, а месяцами и годами.

Существует большая вероятность, что вы не выдержите 45-минутные прогулки каждый день, особенно, если до этого не ходили и 15 минут в день.

75 дней крайне мало для того, чтобы внедрить крепкие здоровые привычки в свою жизнь. Вы можете перенапрячь эмоционально, что потом происходит снижение самооценки и срыв.

Не стоит ставить себе нереальных целей и не "ломать" себя в попытке придерживаться правил.