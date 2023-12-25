"Чекаємо на тебе, наше диво". Женя Кот вперше стане батьком (відео)

Зірка "Танців із зірками" Женя Кот та його дружина, танцівниця Наталія Татарінцева, поділились з прихильниками радісною новиною. Подружжя чекає на первістка!
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на соцмережі зірок.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Жені Кота і Наталії Татарінцнвої.
Пара опублікувала щемливий ролик, в якому вони занурюються у ніжні обійми, розсипаючи зерна по ґрунту, після чого, об'єднавши долоні, наповнюють глечик водою і поливають свої посіви.
Наприкінці відео можна почути плач дитя.
"Сьогодні, у день Різдва, ми ділимося з вами нашою заповітною новиною і щиро дякуємо всім, хто бажав нам здійснення найголовнішої мрії для нашої родини! Ми чекаємо на тебе, наше Диво", - підписало подружжя публікацію.
До слова, про те, що обраниця хореографа вагітна, вона дізналась ще на початку листопада.
Наталія показала у stories відео, в якому демонструє декілька позитивних тестів на вагітність.
Дружина Жені Кота показала тест на вагітність (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
Прихильники вітають подружжя з майбутнім поповненням і бажають здоров'я танцівниці і малюкові.
Женя Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)
Нагадаємо, що Женя Кот та Наталія Татаринцева разом вже п'ять років, чотири з яких - у шлюбі.
За цей час подружжя не стало батьками - завагітніти танцівниці заважали проблеми зі здоров'ям, пов'язані з професійним спортом.
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