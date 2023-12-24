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Українські зірки, які стануть батьками у 2024 році

Неділя 24 грудня 2023 17:16
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Українські зірки, які стануть батьками у 2024 році Українські зірки, які стануть батьками у 2024 році (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

2023 рік виявився непростим для багатьох зірок у плані особистого життя. Проте, серед них є ті, хто приніс хороші новини своїм шанувальникам. Деякі знаменитості вже стали батьками, тоді як інші тільки готуються до радісної події - появи малюка.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, хто з українських селебріті готується стати татом чи мамою у наступному році.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Катерини Усик, Лілії Ребрик, Іванки Хоми, Насті Талпи, Наталі Литвин, PARFENIUK.

Олександра й Катерина Усики

Боксер Олександр Усик та його дружина Катерина чекають на четверту дитину.

Подружжя вже виховуює трьох дітей: Єлизавету, Кирила та Михайла.

Українські зірки, які стануть батьками у 2024 році

Українські зірки, які стануть батьками у 2024 році

Олександр Усик з дружиною (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Лілія Ребрик і Андрій Дикий

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик у наступному році стане мамою втретє.

На початку листопада зірка разом зі своїм чоловіком, танцівником Андрієм Диким, влаштувала гендер-паті, щоб дізнатися стать майбутньої дитини.

У подружжя знову буде дівчинка.

Українські зірки, які стануть батьками у 2024 році

Українські зірки, які стануть батьками у 2024 році

Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Іванка Хома

Вперше відчути радість материнства готується блогерка Іванка Хома. Інфлюенсерка чекає на донечку.

Українські зірки, які стануть батьками у 2024 році

Українські зірки, які стануть батьками у 2024 році

Іванка Хома (фото: instagram.com/ivanka_khoma)

Настя Талпа

У 2023 році вдруге стане мамою також блогерка Настя Талпа.

Флористка вже має доньку Мілану від попереднього шлюбу з бізнесменом Дмитром Талпою.

Зараз дівчинка живе з мамою та її новим чоловіком, підприємцем Богданом Скальницьким.

Українські зірки, які стануть батьками у 2024 роціУкраїнські зірки, які стануть батьками у 2024 році

Настя Талпа (фото: instagram.com/skalnytska.n)

Наталі Литвин

А зірка соцмереж Наталі Літвін стане мамою вперше. У неї має народитися син.

Українські зірки, які стануть батьками у 2024 роціУкраїнські зірки, які стануть батьками у 2024 році

Наталі Литвин (фото: instagram.com/natalilytvyn)

PARFENIUK і Сімбочка

Чекають на народження первістка також український співак Ілля Парфенюк, відомий під псевдонімом Parfeniuk, та його наречена, TikTok-блогерка Сімбочка.

Українські зірки, які стануть батьками у 2024 роціУкраїнські зірки, які стануть батьками у 2024 році

PARFENIUK і Сімбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)

Раніше Аліна Гросу, яка нещодавно повернулася в Україну, показала маму-красуню.

Також Настя Каменських прокоментувала чутки про проблеми у шлюбі з Потапом.

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