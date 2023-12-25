"Ждем тебя, наше чудо". Женя Кот впервые станет отцом (видео)

Звезда "Танців із зірками" Женя Кот и его жена, танцовщица Наталья Татаринцева, поделились с поклонниками радостной новостью. Супруги ждут первенца!
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на соцсети звезд.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Жени Кота и Натальи Татаринцевой.
Пара опубликовала щемящий ролик, в котором они погружаются в нежные объятия, рассыпая зерна по грунту, после чего, объединив ладони, наполняют кувшин водой и поливают свои посевы.
В конце видео можно услышать плач ребенка.
"Сегодня, в день Рождества, мы делимся с вами нашей заветной новостью и искренне благодарим всех, кто желал нам осуществления самой главной мечты для нашей семьи! Мы ждем тебя, наше Чудо", - подписали супруги публикацию.
К слову, о том, что избранница хореографа беременна, она узнала еще в начале ноября.
Наталья показала в stories видео, где демонстрирует несколько положительных тестов на беременность.
Жена Жени Кота показала тест на беременность (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
Поклонники поздравляют супругов с будущим пополнением и желают здоровья танцовщице и малышу.
Женя Кот с женой (фото: instagram.com/kot_jenya)
Напомним, что Женя Кот и Наталья Татаринцева вместе уже пять лет, четыре из которых - в браке.
За это время супруги не стали родителями - забеременеть танцовщице мешали проблемы со здоровьем, связанные с профессиональным спортом.
Ранее мы рассказывали об украинских звездах, которые станут родителями в 2024 году.
Также смотрите, как Осадчая, Ребрик и другие звезды трогательно поздравили украинцев с Рождеством.