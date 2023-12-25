"Ждем тебя, наше чудо". Женя Кот впервые станет отцом (видео)

Звезда "Танців із зірками" Женя Кот и его жена, танцовщица Наталья Татаринцева, поделились с поклонниками радостной новостью. Супруги ждут первенца!

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на соцсети звезд.

Женя Кот и Наталья Татаринцева впервые станут родителями

Пара опубликовала щемящий ролик, в котором они погружаются в нежные объятия, рассыпая зерна по грунту, после чего, объединив ладони, наполняют кувшин водой и поливают свои посевы.

В конце видео можно услышать плач ребенка.

"Сегодня, в день Рождества, мы делимся с вами нашей заветной новостью и искренне благодарим всех, кто желал нам осуществления самой главной мечты для нашей семьи! Мы ждем тебя, наше Чудо", - подписали супруги публикацию.

К слову, о том, что избранница хореографа беременна, она узнала еще в начале ноября.

Наталья показала в stories видео, где демонстрирует несколько положительных тестов на беременность.

Жена Жени Кота показала тест на беременность (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Реакция фанатов

Поклонники поздравляют супругов с будущим пополнением и желают здоровья танцовщице и малышу.

Божечки, як красиво і яка красива новина

Вітаю. Дива завжди приходять тоді, коли треба

Жінка при надії - це найпрекрасніше, що може бути

Найщиріші вітання! Безпечної, легкої вагітності вам

Пам'ятаю як ви цього довго хотіли та бажали

Хай все пройде легенько, а зустріч з дивом буде незабутньою!

Женя Кот с женой (фото: instagram.com/kot_jenya)

Напомним, что Женя Кот и Наталья Татаринцева вместе уже пять лет, четыре из которых - в браке.

За это время супруги не стали родителями - забеременеть танцовщице мешали проблемы со здоровьем, связанные с профессиональным спортом.