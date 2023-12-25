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"Ждем тебя, наше чудо". Женя Кот впервые станет отцом (видео)

Понедельник 25 декабря 2023 20:47
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"Ждем тебя, наше чудо". Женя Кот впервые станет отцом (видео) Женя Кот с женой (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда "Танців із зірками" Женя Кот и его жена, танцовщица Наталья Татаринцева, поделились с поклонниками радостной новостью. Супруги ждут первенца!

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на соцсети звезд.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram Жени Кота и Натальи Татаринцевой.

Женя Кот и Наталья Татаринцева впервые станут родителями

Пара опубликовала щемящий ролик, в котором они погружаются в нежные объятия, рассыпая зерна по грунту, после чего, объединив ладони, наполняют кувшин водой и поливают свои посевы.

В конце видео можно услышать плач ребенка.

"Сегодня, в день Рождества, мы делимся с вами нашей заветной новостью и искренне благодарим всех, кто желал нам осуществления самой главной мечты для нашей семьи! Мы ждем тебя, наше Чудо", - подписали супруги публикацию.

К слову, о том, что избранница хореографа беременна, она узнала еще в начале ноября.

Наталья показала в stories видео, где демонстрирует несколько положительных тестов на беременность.

&quot;Ждем тебя, наше чудо&quot;. Женя Кот впервые станет отцом (видео)

Жена Жени Кота показала тест на беременность (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Реакция фанатов

Поклонники поздравляют супругов с будущим пополнением и желают здоровья танцовщице и малышу.

  • Божечки, як красиво і яка красива новина
  • Вітаю. Дива завжди приходять тоді, коли треба
  • Жінка при надії - це найпрекрасніше, що може бути
  • Найщиріші вітання! Безпечної, легкої вагітності вам
  • Пам'ятаю як ви цього довго хотіли та бажали
  • Хай все пройде легенько, а зустріч з дивом буде незабутньою!

&quot;Ждем тебя, наше чудо&quot;. Женя Кот впервые станет отцом (видео)

Женя Кот с женой (фото: instagram.com/kot_jenya)

Напомним, что Женя Кот и Наталья Татаринцева вместе уже пять лет, четыре из которых - в браке.

За это время супруги не стали родителями - забеременеть танцовщице мешали проблемы со здоровьем, связанные с профессиональным спортом.

Ранее мы рассказывали об украинских звездах, которые станут родителями в 2024 году.

Также смотрите, как Осадчая, Ребрик и другие звезды трогательно поздравили украинцев с Рождеством.

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Женя Кот діти беременность