"Чекаємо у Бахмуті з концертом". Запроданку Ані Лорак захейтили за святкове фото

Співачка-зрадниця Ані Лорак у черговий раз нарвалася на критику у соцмережах після публікації святкового фото. Поки її батьківщину нещадно обстрілюють росийські війська, мовчунка робить вигляд, що нічого не відбувається.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
Артистка оприлюднила світлину, на якій вона позує разом із донькою Софією та домашнім улюбленцем на фоні ялинки удома.
"Ми посилаємо вам посмішку! Цього року мені захотілося додати в наш дім особливого та унікального святкового оформлення", - підписала знімок запроданка.
Ані Лорак з донькою (фото: instagram.com/anilorak)
Користувачі мережі емоційно відреагували на "щасливу" публікацію мовчунки.
Ані Лорак з донькою (фото: instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відома українська ведуча замінить Максима Галкіна на головному пропагандистському каналі РФ.
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