"Ждем в Бахмуте с концертом". Запроданку Ани Лорак захейтили за праздничное фото

Певица-предательница Ани Лорак в очередной раз нарвалась на критику в соцсетях после публикации праздничного фото. Пока ее родину беспощадно обстреливают российские войска, молчунья делает вид, что ничего не происходит.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Артистка обнародовала фотографию, на которой она позирует вместе с дочерью Софией и домашним любимцем на фоне елки дома.
"Мы посылаем вам улыбку! В этом году мне захотелось добавить в наш дом особое и уникальное праздничное оформление", - подписала снимок запроданка.
Ани Лорак с дочерью (фото: instagram.com/anilorak)
Пользователи сети эмоционально отреагировали на "счастливую" публикацию молчуньи.
Ани Лорак с дочерью (фото: instagram.com/anilorak)
Напомним, ранее мы рассказывали, что известная украинская ведущая заменит Максима Галкина на главном пропагандистском канале РФ.
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