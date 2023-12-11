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"Ждем в Бахмуте с концертом". Запроданку Ани Лорак захейтили за праздничное фото

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица-предательница Ани Лорак в очередной раз нарвалась на критику в соцсетях после публикации праздничного фото. Пока ее родину беспощадно обстреливают российские войска, молчунья делает вид, что ничего не происходит.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Ани Лорак спровоцировала сеть новым постом

Артистка обнародовала фотографию, на которой она позирует вместе с дочерью Софией и домашним любимцем на фоне елки дома.

"Мы посылаем вам улыбку! В этом году мне захотелось добавить в наш дом особое и уникальное праздничное оформление", - подписала снимок запроданка.

Ани Лорак с дочерью (фото: instagram.com/anilorak)

Украинцы захейтили певицу за праздничное фото

Пользователи сети эмоционально отреагировали на "счастливую" публикацию молчуньи.

  • Запрошуємо на святкову ялинку під Бахмут! Будете посилати улибку звідти
  • Шахіда вам до свята і не одного
  • Які приголомшливі, сліпучі і просто неймовірні колаборантки! Тільки матуся звісно не зрівняється. Буковинка Кароліна Куйок, дуже чекаємо в Бахмуті з концертом
  • Одна зневага і ненависть
  • А у цей час в України гибнуть діти! А у неї посмішка

Ани Лорак с дочерью (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, ранее мы рассказывали, что известная украинская ведущая заменит Максима Галкина на главном пропагандистском канале РФ.

Также мы писали, что Санту Димопулос "заклевали" за ретрит на Бали, но певица "огрызнулась" в ответ

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