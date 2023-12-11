Санту Дімопулос "заклювали" за ретрит на Балі, але співачка "огризнулася" у відповідь (фото)

Співачка Санта Дімопулос похизувалася відпочинком та ретритом на Балі. За це її "заклювали" у коментарях, але артистка не стала мовчати и "огризнулася" у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Дімопулос в Instagram .

З чого усе почалося

Співачка виклала нове фото, а в описі під ним розповіла про ретрит. Вона відпочивала на островах й заявила, що її життя розділилося на "до" та "після".

"На Балі я прилетіла на ретрит, але відкрила для себе цілий новий світ, де усе підкорюється іншим законам, у синхронізації з коханням. Неможливо розповісти про те, що я прожила за 5 днів трансформації, це було ціле життя", - написала Дімопулос.

Окрім цього, вона написала, що "багато ілюзій розсипалося, програми зруйновано, біль відпущено". За словами Дімопулос, у неї проявилися "закладені природою здібності", за що вона дуже вдячна.

Дімопулос на Балі (скріншот)

Як реагувала мережа

У коментарях деякі українці не стали приховувати, що допис Дімопулос їх злить.

"Черговий публічно красивий інстаграм, не заплямований війною. Бо війна буде заважати фото з ретритів. Не знаю, як це опинилось у стрічці. Шкода, що досі купа людей нічого не розуміють", - написала одна з фанаток.

У відповідь на це Дімопулос "огризнулася". Вона видала "філософські роздуми" про війну.

"Війна, в першу чергу, в душах людей, тому і відбувається жах на землі", - заявила співачка.

Дімопулос посварилася з фанатами (скріншот)

Втім, це не зупинило коментаторів. Згодом під фото Дімопулос з'явилася думка іншого юзера.

"Я ретрити проходила у бабусі в селі. Там така природа, городина, сіно... Але на жаль в країні війна і бомблять кожен день", - йшлося у коментарі.