Відома українська ведуча замінить Максима Галкіна на головному пропагандистському каналі РФ

На головному пропагандистському "Першому каналі" знайшли заміну гумористу Максиму Галкіну, який до того, як його визнали в РФ "іноагентом", був ведучим проєкту "Лучше всех!". Тепер замість шоумена, який різко засуджує путінський режим, шоу вестиме українка-зрадниця Жанна Бадоєва.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Жанна Бадоєва продовжує розважати росіян

Хоч і колишня дружина українського режисера Алана Бадоєва, яка стала відомою завдяки шоу про подорожі "Орел і Решка", живе в Італії, вона продовжує заробляти криваві рублі в Росії. Навіть війна не стала для цього перешкодою.

Жанна Бадоєва (фото: instagram.com/zhanna_badoeva)

Останні роки ведуча будувала кар'єру на російському телебаченні, однак більшу частину життя прожила в Україні, де знімалася у популярному шоу, яке принесло їй славу і гроші.

До слова, про повномасштабне вторгнення Жанна досі мовчить.

Лише на початку вона зробила боязку спробу - поскаржилася, що її близькі страждають, а їй - страшно. Але війну вперто називала загадковим "це". Потім надовго зникла із соцмереж.

Жанна Бадоєва (фото: instagram.com/zhanna_badoeva)

Схоже, майже два роки їй було достатньо, щоб оговтатися від страху.

Саме тому вона знайшла у собі сили продовжити розважати росіян, поки вони знищують землю, яка давно встигла стати їй рідною.

Зазначимо, що зрадниця поновила знімання шоу в РФ у вересні 2022 року. Також Жанна рекламує у фотоблогу російські товари.

У січні цього року РНБО запровадила санкції проти Бадоєвої.