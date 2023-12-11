ua en ru
Пн, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відома українська ведуча замінить Максима Галкіна на головному пропагандистському каналі РФ

Понеділок 11 грудня 2023 16:30
UA EN RU
Відома українська ведуча замінить Максима Галкіна на головному пропагандистському каналі РФ Жанна Бадоєва і Максим Галкін (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

На головному пропагандистському "Першому каналі" знайшли заміну гумористу Максиму Галкіну, який до того, як його визнали в РФ "іноагентом", був ведучим проєкту "Лучше всех!". Тепер замість шоумена, який різко засуджує путінський режим, шоу вестиме українка-зрадниця Жанна Бадоєва.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Жанна Бадоєва продовжує розважати росіян

Хоч і колишня дружина українського режисера Алана Бадоєва, яка стала відомою завдяки шоу про подорожі "Орел і Решка", живе в Італії, вона продовжує заробляти криваві рублі в Росії. Навіть війна не стала для цього перешкодою.

Відома українська ведуча замінить Максима Галкіна на головному пропагандистському каналі РФ

Жанна Бадоєва (фото: instagram.com/zhanna_badoeva)

Останні роки ведуча будувала кар'єру на російському телебаченні, однак більшу частину життя прожила в Україні, де знімалася у популярному шоу, яке принесло їй славу і гроші.

До слова, про повномасштабне вторгнення Жанна досі мовчить.

Лише на початку вона зробила боязку спробу - поскаржилася, що її близькі страждають, а їй - страшно. Але війну вперто називала загадковим "це". Потім надовго зникла із соцмереж.

Відома українська ведуча замінить Максима Галкіна на головному пропагандистському каналі РФ

Жанна Бадоєва (фото: instagram.com/zhanna_badoeva)

Схоже, майже два роки їй було достатньо, щоб оговтатися від страху.

Саме тому вона знайшла у собі сили продовжити розважати росіян, поки вони знищують землю, яка давно встигла стати їй рідною.

Зазначимо, що зрадниця поновила знімання шоу в РФ у вересні 2022 року. Також Жанна рекламує у фотоблогу російські товари.

У січні цього року РНБО запровадила санкції проти Бадоєвої.

Раніше ми розповідали, що донька Мілли Йовович заспівала хіт російської співачки-путіністки і розлютила мережу.

Також Комаровський висловився стосовно пародії студії "Квартал 95", в якій його висміяли.

Читайте РБК-Україна в Google News
Максим Галкін Війна в Україні Жанна Бадоева звезды шоу-бизнеса