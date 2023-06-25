Чек-ап для чоловіків: які обстеження потрібно проходити у лікаря регулярно

Перевірка тиску

Таку перевірку варто робити хоча б раз на рік, якщо:

Твій тиск коливається в межах 120-129/70-79

У тебе є діабет, проблеми з нирками, захворювання серця, зайва вага

У тебе є родичі із гіпертонією (високим тиском)

Ти темношкіра людина

Тиск 130 мм рт. ст. і вище – це червоний прапорець. За такого стану твій лікар може діагностувати гіпертонію першого ступеня.

Скринінг рівня холестерину

Жироподібна сполука холестерину вкрай важлива для обміну ліпідів (жирів) та функціонування організму людини в цілому. Однак надмірна кількість холестерину може призводити до закупорки артерій та серцевих захворювань.

Якщо у тебе немає ризиків коронарної хвороби серця, тобі слід починати перевіряти холестерин у віці 45 років. Якщо ризики коронарної хвороби серця існують, слід починати моніторити холестерин з 20 років.

Скринінг на діабет

Перевірятись на діабет потрібно з 35 років і далі – кожні три роки. Лікар може запропонувати робити обстеження частіше, якщо:

Твої родичі першої лінії хворіють на діабет (батьки, брати, сестри, діти)

У тебе є зайва вага

Ти маєш високий тиск, переддіабетний стан, хвороби серця.

Стоматолог

Відвідуйте стоматолога 1-2 рази на рік для профілактичного огляду та гігієнічного чищення зубів. Лікар може призначити додатковий візит за потребою.

Офтальмолог

Якщо у вас є проблеми із зором, слід відвідувати лікаря кожні два роки або навіть частіше, якщо є така рекомендація. Якщо у вас є діабет, то потрібно перевіряти сітківку ока хоча б раз на рік.

Перевірка тестикул (чоловічі статеві залози)

Раніше чоловікам могли радити самостійно перевіряти свої тести на наявність новоутворень. Але зараз лікарі виступають проти таких методів та практика показала, що користі від таких оглядів немає.

Якщо у вас є зниження лібідо або еректильної функції, то потрібно перевірити статеві гормони: загальний тестостерон і індекс вільного тестостерону.

Інфекційні захворювання

Всі дорослі люди віком до 79 років повинні хоча б раз у житті перевіритись на гепатит C. У період від 15 до 65 років варто хоча б раз перевіритись на вірус папіломи людини.

Залежно від способу життя, вам можуть порадити пройти перевірку на сифіліс, хламідії та інші інфекції. Ризики вищі у підлітків та сексуально активних дорослих людей.

Статевим шляхом також передаються: ВІЛ, генітальний герпес, гепатит, генітальні бородавки, трихомоніаз.