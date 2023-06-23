Які документи мають видати військовозобов'язаному після медкомісії: такі формулювання дозволять отримати відстрочку

Під час постановки на облік, а також після військових після поранення та проходження лікування, військовозобов'язані повинні пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) та отримати документи про свій стан здоров'я.

В Україні триває загальна мобілізація громадян через повномасштабне вторгнення Росії. Мобілізації підлягають усі чоловіки віком від 18 до 60 років.

Які документи мають видати після проходження ВЛК та у яких випадках військовозобов'язані можуть отримати відстрочку від служби, розповіли в Армія Inform.

Значення результату ВЛК

Військово-лікарська комісія перевіряє стан здоров'я військовозобов'язаного та робить відповідний висновок про те, чи придатний чоловік до служби, чи має якісь проблеми зі здоров'ям, які дають право на тимчасову відстрочку або списання.

Також комісія видає документи про взаємозв'язок між травмою та військовою службою, а це впливає на розмір одноразової грошової виплати у зв'язку з пораненням, контузією, травмою, каліцтвом чи захворюванням.

ВЛК може приймати постанови про придатність до військової служби, про причинний зв'язок захворювань (поранень, контузії, травми, каліцтва) зі службою у ЗСУ, необхідність лікування, реабілітації, протезування тощо.

Документи для проходження ВЛК

Для проходження ВЛК у воєнний час тобі треба мати з собою наступні документи:

направлення на медичний огляд ВЛК

медична книжка

посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера)

медична характеристика (необов’язковий документ у воєнний час)

службова характеристика (необов’язковий документ у воєнний час)

оригінал довідки про обставини травми від твоєї в/ч (у разі отримання травми, поранення, контузії, каліцтва внаслідок бойових дій) та/або засвідчену копію акту про нещасний випадок (гостре професійне захворювання (отруєння), поранення, контузії, травми, каліцтва, окрім тих випадків, що настали внаслідок уражень або дій з боку противника)

посвідчення УБД (за наявністю);

витяги з особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців – учасників бойових дій (можуть бути у вигляді ксерокопій, однак завірені відповідними посадовими особами та печаткою в/ч)

Які документи видають після ВЛК

Свідоцтво про хворобу

Довідка ВЛК (позаштатні ВЛК)

Протокол засідання ВЛК з визначенням причинного зв'язку травми, захворювання, поранення (штатні ВЛК)

Як правильно розшифрувати формулювання ВЛК

Якими можуть бути постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювань (поранень, контузій, травм, каліцтв) зі службою у Збройних Силах України, роз'яснено у Довіднику військовослужбовця.

Отже, можливі формулювання постанов ВЛК:

"Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини" - якщо поранення було отримано під час захисту Батьківщини або виконання обов'язків військової служби під час служби у складі чинної армії та флоту, а також під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за безпосередньої участі у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів.

"Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби" - якщо поранення отримано (крім випадків протиправного діяння) у разі фактичного виконання службових обов'язків під час проходження військової служби в частинах, що не входили до складу чинної армії.

"Поранення (травма, контузія, каліцтво), отримане внаслідок нещасного випадку, ТАК пов'язане з проходженням військової служби" - якщо його отримано за обставин, не пов'язаних із виконанням обов'язків військової служби, або отримане внаслідок правопорушення.

"Захворювання (поранення, травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини" - якщо воно виникло під час служби у військових частинах та установах, що входять до складу діючої армії, або коли захворювання, що виникло до цього період служби у військових частинах та установах, що входять до складу діючої армії, досяг такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (зокрема тимчасової) до військової служби.

"Захворювання (поранення, контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно виникло під час служби у військових частинах та установах, що не входять до складу діючої армії, або коли захворювання досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (зокрема, тимчасової) до військової служби, служби військової спеціальності.

"Захворювання, НІ, не пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно виникло у минулого медичного огляду до призову на військову службу, прийняття на військову службу за контрактом (зокрема захворювання, не діагностовані під час призову (під час прийому) на військову службу) ), але патогенетично їх розвиток почався до призову (до прийому) на військову службу, і військова служба не вплинула на вже наявне захворювання та придатність до військової служби.