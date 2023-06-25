Чек-ап для мужчин: какие обследования нужно проходить у врача регулярно

Проверка давления

Такую проверку стоит делать хотя бы раз в год, если:

Твое давление колеблется в пределах 120-129/70-79

У тебя есть диабет, проблемы с почками, заболевания сердца, лишний вес

У тебя есть родственники с гипертонией (высоким давлением)

Ты темнокожий человек

Давление 130 мм рт. ст. и выше - это красный флажок. При таком состоянии твой врач может диагностировать гипертонию первой степени.

Скрининг уровня холестерина

Жироподобное соединение холестерина крайне важно для обмена липидов (жиров) и функционирования организма человека в целом. Однако чрезмерное количество холестерина может приводить к закупорке артерий и сердечных заболеваний.

Если у тебя нет рисков коронарной болезни сердца, тебе следует начинать проверять холестерин в возрасте 45 лет. В случае, если риски коронарной болезни сердца существуют, следует начинать мониторить холестерин с 20 лет.

Скрининг на диабет

Проверяться на диабет нужно с 35 лет и далее - каждые три года. Врач может предложить делать обследование чаще, если:

Твои родственники первой линии болеют диабетом (родители, братья, сестры, дети)

У тебя есть лишний вес

У тебя высокое давление, преддиабетное состояние, болезни сердца.

Стоматолог

Посещайте стоматолога 1-2 раза в год для профилактического осмотра и гигиенической чистки зубов. Врач может назначить дополнительный визит по необходимости.

Офтальмолог

Если у вас есть проблемы со зрением, то следует посещать врача каждые два года или даже чаще, если есть такая рекомендация. Если у вас есть диабет, то нужно проверять сетчатку глаза хотя бы раз в год.

Проверка тестикул (мужские половые железы)

Ранее мужчинам могли советовать самостоятельно проверять свои тестикулы на наличие новообразований. Но сейчас врачи выступают против таких методов и практика показала, что пользы от таких осмотров нет.

Если у вас есть снижение либидо или эректильной функции, то нужно проверить половые гормоны: тестостерон общий и индекс свободного тестостерона.

Инфекционные болезни

Все взрослые люди в возрасте до 79 лет должны хотя бы раз в жизни провериться на гепатит С. В период от 15 до 65 лет стоит хотя бы раз провериться на вирус папилломы человека.

В зависимости от стиля жизни, вам могут посоветовать пройти проверку на сифилис, хламидии и другие инфекции. Риски выше у подростков и сексуально активных взрослых людей.

Половым путем также передаются: ВИЧ, генитальный герпес, гепатит В, генитальные бородавки, трихомониаз.