Що таке чек-ап організму та як часто його потрібно робити: відповідь ендокринолога

Відомо, що багато хвороб можуть протікати абсолютно безсимптомно. Виявити їх можна лише через регулярну перевірку здоров'я у профілактичних цілях.

Які саме аналізи потрібно здавати та як часто, для читачів Styler розповіла лікар-ендокринолог Анастасія Галецька .

Що таке чек-ап і чому його важливо робити

Чек-ап або скринінг організму - це щорічне комплексне медичне обстеження, яке проходить людина з метою виявлення прихованих захворювань для ранньої діагностики або профілактики.

"Наразі дуже важливо стежити за своїм здоров'ям, адже повномасштабна війна дуже помітно похитнула здоров'я всіх українців. Крім того, велика кількість захворювань тривалий час себе не проявляють, що погіршує лікування запущених форм", - розповідає Анастасія.

При правильному підході за 2 дні можна пройти весь скринінг і дізнатись про свій організм набагато більше. За допомогою цих аналізів ваш сімейний лікар зможе розповісти:

яку їжу краще їсти

на що варто звернути увагу

які вітаміни, мікро- та макроелементи варто приймати

Враховуючи аналізи, лікар може назначити вам вітаміни для підтримки організму (фото: Freepik)

Які аналізи потрібно здавати

Якщо ви здорова людина, не маєте хронічних захворювань, скарг або генетичної схильності до чогось, тоді лікар радить здати ці базові показники:

загальний аналіз крові (необхідний для загальної картини, наявності анемій, хронічних запальних захворювань тощо)

феритин (наявність залізодефіциту, особливо в жінок, які мають менструацію. Якщо вже наступила менопауза або ви приймаєте оральні контрацептиви, цей аналіз можна не здавати)

загальний аналіз сечі (дасть змогу оцінити сечостатеву систему)

ттг, т4 вільний (функція щитоподібної залози)

ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ліпопротеїди високої та низької щільності)

печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ білірубін і фракції)

глюкоза крові (для виключення цукрового діабету та переддіабетних станів)

вітамін D (25-ОН)

Чоловікам до цього списку варто додати тестостерон, аналіз на ПСА після 40 років. Феритин здавати не обов'язково.

Якщо ви не вживаєте м'яса, додайте до переліку феритин, вітамін В12 і вітамін D.

Ці аналізи потрібно щороку здавати для профілактичної перевірки (фото: Freepik)

Інші важливі обстеження

Рентген органів грудної клітини - раз на два роки

УЗД ЩЗ та черевної порожнини - бажано раз на рік

Консультація гінеколога з УЗД органів малого таза - раз на рік

Уролог для чоловіків - бажано раз на рік

УЗД молочної залози для жінок до 44 років - раз на рік

Стоматолог за потребою - раз на рік

Якщо Ви маєте скарги або хронічні хвороби, перелік аналізів призначає ваш сімейний лікар лише після консультації. Після обстежень з ним же ви й інтерпретуєте дані аналізів.

Не забувайте також і про діток. Педіатр зможе допомогти дібрати за віком щорічний огляд, враховуючи розвиток дитини