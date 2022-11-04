Чай каркаде потрібно пити з обережністю: який вплив він має

Чай каркаде дуже популярний в Україні. Цей чай має приємний смак і аромат, а в складі є багато корисних компонентів. Однак, такий чай може впливати на ваш тиск.

Що потрібно знати про чай каркаде і кому його варто вживати з обережністю, розповіла лікар-терапевт Марія Вороненко.

Каркаде - трав'яний напій яскраво-червоного або бордового кольору, який виготовляють із сушених філіжанок квіток розели або суданської троянди, рослини з роду Гібіскус. До Європи цей чай прийшов із Єгипту, хоча країною його появи називають Африку.

З давніх часів напій із суданської троянди вважається цілющим завдяки кількості вітамінів, мінералів, антоціанів та різних кислот. Нині цей чай п'ють у різних країнах світу, продають його на вулицях, у кафе та навіть використовують як традиційний весільний напій.

У чай каркаде входить залізо, фосфор, магній, кальцій, натрій, калій, вітаміни групи B, РР, С, А та мікроелементи. Вважається, що цей чай дуже корисний і за своїми позитивними якостями стоїть на одній сходинці з чаєм з ромашки або шипшини.

Особливо корисний цей чай для серця та судин, а також для артеріального тиску. Але тут важливий нюанс.

Холодний каркаде та тиск

Холодний чай каркаде може знижувати артеріальний тиск – тому для гіпертоніків такий напій буде корисним. У такому чаї утримуються фруктові кислоти, які мають сечогінну дію, що допомагає знизити тиск.

У складі є вітамін С, калій та антоціани, які благотворно впливають на судини, підвищуючи їхню еластичність.

А ось гіпотонікам з холодним каркаде варто бути обережнішим, оскільки низький тиск після такого напою може знизитися ще сильніше.

Гарячий каркаде та тиск

Людям зі зниженим тиском варто вибирати гарячий чай каркаде, оскільки він звужує судини. Це дозволяє трохи підвищити тиск та загальне самопочуття.

Заварювати каркаде потрібно окропом, але пити лише тоді, коли він охолоне до 60-70 градусів. Такий чай ще допоможе зміцнити загальний імунітет та вивести токсини з організму.

Каркаде та вплив на серце

Чай каркаде покращує роботу серця та зміцнює стінки судин. Завдяки цьому напою нормалізується кровообіг і всі тканини організму починають одержувати достатню кількість кисню.

Каркаде допомагає суттєво знизити ризик розвитку атеросклерозу, інсульту та інфаркту.

Кому каркаде категорично не можна

Оскільки цей напій входить багато різних кислот, він здатний підвищити кислотність шлункового соку. А значить протипоказаний людям з гастритом та виразковою хворобою.

З особливою обережністю його варто застосовувати вагітним, алергікам та людям з дуже низьким тиском.