Чай каркаде нужно пить с осторожностью: какое воздействие он имеет

Чай каркаде очень популярен в Украине. У этого чая приятный вкус и аромат, а в составе есть много полезных компонентов. Однако такой чай может влиять на ваше давление.

Что нужно знать о чае каркаде и кому его стоит употреблять с осторожностью, рассказала врач-терапевт Мария Вороненко.

Каркаде - травяной напиток ярко-красного или бордового цвета, который изготавливают из сушеных чашечек цветков розеллы или суданской розы, растения из рода Гибискус. В Европу этой чай пришел из Египта, хотя страной его появления называют Африку.

С древних времен напиток из суданской розы считается целебным благодаря количеству витаминов, минералов, антоцианов и различных кислот. Сейчас этот чай пьют в разных странах мира, продают его на улицах, в кафе и даже используют как традиционный свадебный напиток.

В чай каркаде входит железо, фосфор, магний, кальций, натрий, калий, витамины группы В, РР, С, А и микроэлементы. Считается, что этот чай очень полезен и по своим положительным качествам стоит на одной ступеньке с чаем из ромашки или шиповника.

Особенно полезен этот чай для сердца и сосудов, а также для артериального давления. Но тут есть важный нюанс.

Холодный каркаде и давление

Холодный чай каркаде может понижать артериальное давление - потому для гипертоников такой напиток будет полезен. В таком чае удерживаются фруктовые кислоты, у которых есть мочегонное действие, что помогает снизить давление.

В составе есть витамин С, калий и антоцианы, которые благотворно влияют на сосуды, повышая их эластичность.

А вот гипотоникам с холодным каркаде стоит быть осторожнее, так как низкое давление после такого напитка может снизиться еще сильнее.

Горячий каркаде и давление

Людям с пониженным давлением стоит выбирать горячий чай каркаде, так как он сужает сосуды. Это позволяет немного повысить давление и общее самочувствие.

Заваривать каркаде нужно кипятком, но пить только тогда, когда он остынет до 60-70 градусов. Такой чай еще поможет укрепить общий иммунитет и вывести токсины из организма.

Каркаде и влияние на сердце

Чай каркаде улучшает работу сердца и укрепляет стенки сосудов. Благодаря этому напитку нормализуется кровообращение и все ткани организму начинают получать достаточное количество кислорода.

Каркаде помогает существенно снизить риск развития атеросклероза, инсульта и инфаркта.

Кому каркаде категорически нельзя

Так как в этот напиток входит много различных кислот, он способен повысить кислотность желудочного сока. А значит противопоказан людям с гастритом и язвенной болезнью.

С особой осторожностью его стоит применять беременным, аллергикам и людям с очень низким давлением.