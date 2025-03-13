Чай №1, який корисний для здоров'я та допомагає досягти довголіття

Зелений чай не лише смачний, а також є потужним засобом для підтримки здоров’я та допомагає дожити до 100 років. Регулярне вживання напою може значно покращити якість життя та знизити ризик багатьох захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

3 причини, чому зелений чай сприяє довголіттю

Зменшує окислювальний стрес

Дієтолог Ніші Мелвані розповіла, що окислювальний стрес спричинений накопиченням вільних радикалів або нестабільних молекул, які пошкоджують здорові клітини. Це може бути спровоковано багатьма факторами, включаючи поганий сон, вживання алкоголю, фізіологічний стрес і забруднення навколишнього середовища.

Антиоксиданти - це корисні сполуки, які нейтралізують вільні радикали, роблячи їх нешкідливими, захищаючи клітини.

Зелений чай наповнений антиоксидантами, особливо високий вміст епігалокатехін-3-галлату (EGCG) 1 .

Вони також захищають мітохондрії клітин, які відповідають за виробництво енергії, необхідної клітинам для функціонування. Антиоксиданти зеленого чаю також зменшують запалення та пошкодження ДНК і підтримують відновлення клітин. Все це допомагає уповільнити старіння та захистити організм від хронічних захворювань.

Уповільнене старіння клітин

Оскільки антиоксиданти зеленого чаю гальмують окислювальний стрес і запалення, вони також сприяють тривалому життю клітин. Це має вирішальне значення для уповільнення клітинного старіння.

Клітинне старіння відбувається, коли клітини остаточно припиняють ділитися. Тоді як а нтиоксиданти допомагають уповільнити цей процес, зменшуючи окислювальний стрес. Це зменшує хронічне запалення, покращує функцію тканин і відновлення клітин.

Підтримує здоров'я кишечника

Кишечник впливає на багато аспектів здоров’я, включаючи розумові функції, імунітет і довголіття. Його можна підживити такими корисними для кишечника продуктами, як кімчі та йогурт.

Однак, антиоксиданти зеленого чаю покращують здоров’я кишечника, підтримуючи корисні бактерії, зменшуючи запалення кишечника та зміцнюючи кишковий бар’єр.

Що краще - матча чи зелений чай?

Матча забезпечує ті ж переваги, що й звичайний зелений чай, часто з більшою ефективністю, оскільки ви споживаєте цілий лист. Також вона містить ще більше EGCG і антиоксидантів, маючи сильніший захист від окисного стресу та запалення.