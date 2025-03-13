Чай №1, который полезен для здоровья и помогает достичь долголетия

Зеленый чай не только вкусный, но также является мощным средством для поддержания здоровья и помогает дожить до 100 лет. Регулярное употребление напитка может значительно улучшить качество жизни и снизить риск многих заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

3 причины, почему зеленый чай способствует долголетию

Уменьшает окислительный стресс

Диетолог Ниши Мелвани рассказала, что окислительный стресс вызван накоплением свободных радикалов или нестабильных молекул, которые повреждают здоровые клетки. Это может быть спровоцировано многими факторами, включая плохой сон, употребление алкоголя, физиологический стресс и загрязнение окружающей среды.

Антиоксиданты - это полезные соединения, которые нейтрализуют свободные радикалы, делая их безвредными, защищая клетки.

Зеленый чай наполнен антиоксидантами, особенно высокое содержание эпигалокатехин-3-галлата (EGCG) 1 .

Они также защищают митохондрии клеток, которые отвечают за производство энергии, необходимой клеткам для функционирования. Антиоксиданты зеленого чая также уменьшают воспаление и повреждение ДНК и поддерживают восстановление клеток. Все это помогает замедлить старение и защитить организм от хронических заболеваний.

Замедленное старение клеток

Поскольку антиоксиданты зеленого чая тормозят окислительный стресс и воспаление, они также способствуют длительной жизни клеток. Это имеет решающее значение для замедления клеточного старения.

Клеточное старение происходит, когда клетки окончательно прекращают делиться. Тогда как а нтиоксиданты помогают замедлить этот процесс, уменьшая окислительный стресс. Это уменьшает хроническое воспаление, улучшает функцию тканей и восстановление клеток.

Поддерживает здоровье кишечника

Кишечник влияет на многие аспекты здоровья, включая умственные функции, иммунитет и долголетие. Его можно подпитать такими полезными для кишечника продуктами, как кимчи и йогурт.

Однако, антиоксиданты зеленого чая улучшают здоровье кишечника, поддерживая полезные бактерии, уменьшая воспаление кишечника и укрепляя кишечный барьер.

Что лучше - матча или зеленый чай?

Матча обеспечивает те же преимущества, что и обычный зеленый чай, часто с большей эффективностью, поскольку вы потребляете целый лист. Также она содержит еще больше EGCG и антиоксидантов, имея более сильную защиту от окислительного стресса и воспаления.