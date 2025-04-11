ChatGPT тепер пам'ятатиме все, що ви йому говорите: як це змінить спілкування?

OpenAI оголосила про початок поетапного впровадження нової функції пам'яті в ChatGPT, яка дає змогу чат-боту адаптувати свої відповіді на основі попередніх розмов із користувачем.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний і цифровий сайт Mashable .

Деталі оновлення

За словами компанії, ця функція, що відображається в налаштуваннях ChatGPT як "використання збереженої пам'яті", покликана зробити діалоги з ботом більш персоналізованими і релевантними. Оновлення додає контекст попередніх бесід до всіх можливостей ChatGPT - текстових, голосових і генерації зображень.

Новинка спочатку стане доступною пеідписникам ChatGPT Pro і Plus, за винятком користувачів із Великої Британії, ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. У цих країнах потрібен додатковий зовнішній розгляд для відповідності місцевим нормам.

Для безкоштовних користувачів ChatGPT компанія поки не готова назвати терміни запуску. "Зараз ми зосереджені на запуску для платних підписників", - повідомили в OpenAI.

Мета нової функції - зробити взаємодію з ChatGPT більш природною і персональною, щоб користувачам не доводилося повторювати вже озвучену інформацію. У лютому Google представила схожу функцію пам'яті в Gemini.

Зрозуміло, не всіх порадує перспектива того, що OpenAI зберігатиме більше особистої інформації. На щастя, від цієї функції можна відмовитися. У налаштуваннях ChatGPT користувачі можуть відключити пам'ять, а також керувати окремими збереженими записами.

Крім того, можна запитати у ChatGPT, що саме він пам'ятає, або скористатися режимом "тимчасового чату", за якого інформація не зберігається.

Минулого року OpenAI вже впровадила можливість забувати або запам'ятовувати конкретні деталі за запитом користувача. Однак раніше для цього потрібно було спеціально нагадувати про це боту. Тепер же процес став більш автоматизованим.

Компанія зазначає, що нова функція пам'яті буде ввімкнена за замовчуванням для всіх користувачів, у яких раніше вже була активована пам'ять ChatGPT.