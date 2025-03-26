OpenAI додала в ChatGPT безкоштовний генератор зображень: ось що він може

OpenAI представила оновлену функцію генерації зображень у GPT-4o. Тепер ШІ здатний точно вбудовувати текст у зображення, слідувати деталізованим інструкціям і враховувати контекст бесіди, даючи змогу користувачам налаштовувати зображення в процесі спілкування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт OpenAI .

Що змінилося в генерації зображень GPT-4o?

Точний рендеринг тексту

Тепер ШІ може вставляти слова і символи в зображення, зберігаючи їхню чіткість.

Редагування в кілька кроків

Можна вносити зміни в картинку прямо в процесі діалогу з ШІ. Наприклад, якщо ви створюєте персонажа для відеоігри, його зовнішній вигляд залишиться послідовним протягом усього редагування.

Робота з деталізованими запитами

Модель вміє генерувати зображення з 10-20 об'єктами, зберігаючи їхні характеристики та взаємозв'язки.

Інтеграція з користувацькими зображеннями

Можна завантажувати картинки, а GPT-4o буде їх аналізувати і використовувати для створення нових зображень.

Фотореалізм і різноманітність стилів

Завдяки навчанню на величезній кількості зображень модель вміє відтворювати реалістичні сцени та стилізувати зображення.

ChatGPT тепер генерує зображення у високій якості (фото: OpenAI)

Безпека і доступ

Усі згенеровані зображення тепер містять метадані C2PA, що підтверджують їхнє походження. OpenAI також продовжує блокувати заборонені запити (наприклад, діпфейки і жорстокий контент).

Функція вже доступна користувачам ChatGPT Plus, Pro, Team і Free, а незабаром з'явиться і в API для розробників. Створювати зображення тепер так само просто, як вести листування: достатньо описати картинку, вказавши деталі, такі як колір, фон і формат. Щоправда, через поліпшену якість процес генерації може займати до однієї хвилини.

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