10 креативних способів використовувати ChatGPT для розваги дітей

В епоху цифрових технологій ChatGPT стає чудовим помічником у розвазі дітей. З його допомогою можна придумати масу цікавих і креативних ідей для ігор, творчості та навчання.

Про 10 оригінальних способів, як використовувати ChatGPT для того, щоб захопити дітей і розвинути їхні навички, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-платформу Medium .

Розповідь історій

Ми можемо попросити ChatGPT створити розповідь. Треба дати кілька слів, і він згенерує казку. Попросіть його створити історію з такими словами: сонце, мураха і взуття. І він почне генерувати розповідь. Чим більше інформації та контексту ви надаєте, тим ближчим результат буде до ваших очікувань.

Ви можете задати тему для історії, запитавши: "Розкажи історію про Свинку Пеппу", і він почне генерувати таку історію. Таким чином, контекст допомагає ChatGPT вибирати очікувані елементи сюжету і персонажів. Ви також можете налаштувати свою історію, попросивши, наприклад, створити розповідь з ім'ям вашої дитини.

Інтерактивні історії

Ще одне захопливе заняття - це гра в інтерактивні історії. Ви можете попросити ChatGPT створити таку історію. Наприклад, напишіть: "Давай створимо інтерактивну історію. Став мені запитання, щоб продовжити розповідь".

Він починає ставити запитання, як-от головний герой, місце, де відбувається історія, час дії (минуле, теперішнє або майбутнє) тощо. Ви можете залишити деякі деталі на розсуд ChatGPT, якщо він попросить. І історія розвиватиметься далі.

Створення або виконання пісень

Створення пісні - ще одне заняття, яким можна насолоджуватися вам і вашим дітям. Ви можете попросити створити креативні пісні. Наприклад, попросіть зробити пісню з такими словами: сонце, квіти та дощ. І він запропонує красиву ритмічну пісню.

Словесна гра

Ігри на словниковий запас - це захопливий і корисний спосіб вивчити нові слова та покращити мовні навички дітей. Наприклад, ви можете сказати: "Постав мені запитання для гри на словниковий запас для першокласників і повідом, чи правильно я відповідаю". Він генерує кілька запитань, на які можна відповісти й отримати зворотний зв'язок.

Дизайн фізичних ігор

Ви можете попросити ChatGPT розробити фізичні ігри, наприклад, полювання за скарбами. Коли ви запитаєте, він запропонує тему і список предметів, які мають бути знайдені. Важливо перевірити цей список і переконатися, що виконання завдання безпечне для дітей.

Ще один варіант гри - робота з папером. Наприклад, попросіть ChatGPT розробити цікаву гру з папером для дітей 5 років. І він почне створювати список інструкцій для виготовлення паперового виробу.

Малювання

ChatGPT також може дати поради щодо малювання. Ви можете просто поставити запитання на кшталт "Як намалювати лева з використанням базових форм?". Відповідь прийде у вигляді списку простих інструкцій.

Запитання та відповіді

Діти можуть захотіти зіграти в гру "запитання-відповідь" з ChatGPT. Ви можете почати гру з питання на кшталт цього: "Став мені запитання з вибором з математики і чекай, поки я відповім, а потім скажи, чи правильна відповідь". І він надасть перше запитання вікторини. Ви відповідаєте, і ChatGPT перевіряє вашу відповідь.

Це чудова активність, у якій діти можуть взаємодіяти з чат-ботом і практикувати шкільні уроки.

Рекомендації щодо освітніх ресурсів

ChatGPT також добре рекомендує освітні та розважальні сайти та ресурси. Наприклад, ви хочете отримати адресу сайту для створення виробів для дітей, науки, математики тощо. Напишіть йому таке запитання: "Дай адресу сайту для створення виробів для дітей". Результат - це просто назва сайтів. Тоді попросіть ChatGPT: "Надішли мені посилання на вищезгадані сайти". Після цього він надішле вам посилання, за якими ви можете перейти.

Планувальник харчування і тренувань

Ви можете отримати консультацію від ChatGPT щодо планування харчування або тренування для дітей. Ось приклад планування харчування: "Розпиши меню для дітей, що не містить солодкого, яке вони можуть допомогти приготувати". Він генерує список продуктів і пропонує кроки, де діти можуть допомогти в приготуванні їжі. Якщо вам не сподобаються пропозиції, ви можете знову згенерувати відповіді.

Ось ще один приклад для планування тренування: "Розпиши тренування для 6-річної дитини вдома". Після генерації плану ви можете слідувати інструкціям. Пам'ятайте, що важливо контролювати фізичну активність дітей.

Розповісти жарт

ChatGPT може розповідати жарти і піднімати настрій дітям. Наприклад, запитайте: "Розкажи жарт для 7-річної дитини", і він відповідає таким жартом: "Чому книга з математики була сумною? Тому що в неї було занадто багато завдань".