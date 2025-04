ChatGPT теперь будет помнить все, что вы ему говорите: как это изменит общение?

По словам компании, эта функция, отображающаяся в настройках ChatGPT как "использование сохраненной памяти", призвана сделать диалоги с ботом более персонализированными и релевантными. Обновление добавляет контекст предыдущих бесед ко всем возможностям ChatGPT - текстовым, голосовым и генерации изображений.

Новинка сначала станет доступна подписчикам ChatGPT Pro и Plus, за исключением пользователей из Великобритании, ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. В этих странах требуется дополнительное внешнее рассмотрение для соответствия местным нормам.

Для бесплатных пользователей ChatGPT компания пока не готова назвать сроки запуска. "Сейчас мы сосредоточены на запуске для платных подписчиков", - сообщили в OpenAI.

Цель новой функции - сделать взаимодействие с ChatGPT более естественным и персональным, чтобы пользователям не приходилось повторять уже озвученную информацию. В феврале Google представила похожую функцию памяти в Gemini.

Разумеется, не всех порадует перспектива того, что OpenAI будет сохранять больше личной информации. К счастью, от этой функции можно отказаться. В настройках ChatGPT пользователи могут отключить память, а также управлять отдельными сохраненными записями.

Кроме того, можно спросить у ChatGPT, что именно он помнит, или воспользоваться режимом "временного чата", при котором информация не сохраняется.

В прошлом году OpenAI уже внедрила возможность забывать или запоминать конкретные детали по запросу пользователя. Однако раньше для этого требовалось специально напоминать об этом боту. Теперь же процесс стал более автоматизированным.

Компания отмечает, что новая функция памяти будет включена по умолчанию для всех пользователей, у которых ранее уже была активирована память ChatGPT.

Starting today, memory in ChatGPT can now reference all of your past chats to provide more personalized responses, drawing on your preferences and interests to make it even more helpful for writing, getting advice, learning, and beyond. pic.twitter.com/s9BrWl94iY