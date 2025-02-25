Як використовувати ChatGPT для пошуку інформації на професійному рівні: корисні поради

ChatGPT Search - це потужний інструмент для пошуку інформації, який може значно поліпшити ваш процес роботи з даними. На відміну від традиційних пошуковиків, чат-бот дає змогу робити запити більш цілеспрямовано та ефективно.

Про те, як використовувати ChatGPT Search на повну потужність, щоб скоротити час на пошуки і отримувати більш точні результати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Використовуйте розширені оператори пошуку з ChatGPT Search

ChatGPT Search працює інакше, ніж традиційні пошукові системи. Однак для початку корисним підходом буде використання розширених операторів інтернет-пошуку, аналогічних до тих, що застосовуються в традиційних пошуковиках. Це дає змогу отримувати точніші та релевантніші результати без звичайної "води", що трапляється в стандартних веб-пошуках.

По суті, оператори пошуку - це команди, які допомагають звузити або розширити результати запиту і можуть використовуватися як у пошукових системах, так і в інших додатках.

Наприклад, якщо ви хочете знайти список усіх рецептів на сайті РБК-Україна, ви можете ввести запит "recipes site: www.rbc.ua" у будь-якій платформі пошуку, і результати стосуватимуться виключно контенту з РБК-Україна, пов'язаного з рецептами.

Ще одна відмінність ChatGPT Search - це використання цитувань. На відміну від Google, який надає посилання для вивчення, ChatGPT синтезує інформацію в короткі резюме і надає цитати, що підтверджують його відповіді. Наприклад, якщо ввести "новітні тенденції в ШІ", ChatGPT посилатиметься на статті з авторитетних технічних журналів з короткими витягами.

Необхідно перевіряти джерела ChatGPT, особливо для академічних або професійних робіт. Крім того, ви можете змусити ChatGPT використовувати тільки якісні джерела, що гарантує, що його висновки будуть надходити тільки з довірених або конкретних джерел. Це значно скорочує час, який ви витрачаєте на перегляд безлічі посилань.

Розширені оператори пошуку (фото: MakeUseOf)

Пошук конкретних типів контенту

Хоча Google чудово справляється з мультимедійними пошуками, ChatGPT Search може знаходити конкретні типи контенту, як-от зображення, відео або PDF. Однак, на відміну від стандартного пошуку зображень у Google, ChatGPT не видає зображення або відео безпосередньо, а може направити вас до потрібних джерел.

Якщо вам потрібні безкоштовні зображення, то використовуйте простий запит "Найкращі сайти для безкоштовних стокових фотографій". ChatGPT запропонує такі платформи, як Unsplash і Pexels, і пояснить сильні сторони кожної платформи.

В іншому прикладі, якщо вам потрібні академічні PDF, запит "Де знайти безкоштовні наукові статті" приведе вас до сховищ на кшталт Google Scholar.

ChatGPT також може допомогти уточнити вашу стратегію пошуку, щоб зосередитися на конкретних журналах або статтях, заощаджуючи час на вивчення складних академічних баз даних.

Для технічних посібників, офіційних документів або спеціалізованих звітів спробуйте уточнити ваш запит. Наприклад, запит "Останні офіційні документи з кібербезпеки PDF" дасть вам рекомендації, де знайти достовірні документи.

Коли йдеться про інші форми контенту, як-от відео, ChatGPT може підсумувати вміст відео або спрямувати вас до відповідних каналів та уроків, але не виконує ту саму функцію, що рядок пошуку на YouTube.

Якщо ви вивчаєте нову навичку, наприклад, редагування фотографій, запит "найкращі канали YouTube для користувачів-початківців Photoshop" запропонує вам підібрані рекомендації з короткими описами фокусу кожного каналу. Ця функція може допомогти вам залишатися на правильному шляху, коли обсяг контенту з певних тем в інтернеті виявляється приголомшливим.

Пошук певних типів контенту (фото: MakeUseOf)

Використовуйте контекстні уточнення для поліпшення пошуку

Однією з видатних особливостей ChatGPT Search вважається можливість працювати з контекстними уточненнями. На відміну від Google, де потрібно починати новий запит, ChatGPT дає змогу вам спиратися на попередні запитання.

Це зручно, якщо ви хочете швидко оцінити варіанти перед купівлею нового продукту або його заміною. Запит у Google на кшталт "найкращі бюджетні навушники з шумопоглинанням" призведе до безлічі сторінок із результатами.

Замість цього ви можете запитати ChatGPT: "Які хороші навушники з шумозаглушенням коштують менше 5000 гривень?". Потім уточніть: "Які з них мають найкращий час роботи від батареї?" Цей розмовний підхід допомагає уточнити пошук без зайвих повторень, роблячи процес інтуїтивним і ефективним.

Контекстні уточнення для покращення пошуку (фото: MakeUseOf)

Творчі та дослідницькі додатки

ChatGPT Search - потужний інструмент для креативних проектів і структурованих досліджень. Якщо ви плануєте новий проект, то формулювання вашого запиту у вигляді сценарію може дати персоналізовані результати.

Наприклад, "Якби я хотів написати роман за три місяці, але в мене було б лише 30 хвилин на день, як би ви запропонували організувати мій час?" ChatGPT згенерує детальний план, включно з рекомендованими ресурсами. Це також чудовий інструмент для розбивки складних тем.

Якщо ви вчитеся програмувати на GitHub, ChatGPT може запропонувати покроковий посібник з посиланнями на підручники та релевантні статті. Він пояснить основи, починаючи від налаштування сховищ і створення комітів до спільної роботи над проектами.

Коли використовувати ChatGPT Search замість Google (і коли ні)

ChatGPT Search - універсальний інструмент, але не повноцінна заміна Google. Він чудово підходить для узагальнення складних тем, проведення структурованих досліджень, генерації креативних ідей і уточнення пошуку через розмову.

Однак для новин у реальному часі, мультимедійного контенту, нішевих академічних досліджень або коли вам потрібні специфічні технічні документи, Google, як і раніше, має перевагу.

Крім того, хоча ChatGPT надає цитати, перевірка цих джерел через традиційні пошукові системи допомагає переконатися в їх точності.

У своєму найкращому вигляді ChatGPT Search діє як досвідчений дослідник, допомагаючи вам подолати цифровий шум і знаходити необхідну інформацію. Хоча він не замінить Google для всього - особливо для новин у реальному часі та мультимедійних пошуків - він пропонує новий, ефективний підхід до збору інформації.

Чат-бот відмінно надає персоналізовані, розмовні відповіді, перетворюючи дослідження на захоплюючий процес відкриття.