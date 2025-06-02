Часте вживання цього продукту може нашкодити здоров'ю: дотримуйтесь норми

Чому шкідливо часто їсти рибу

Споживання надмірної кількості певних видів морепродуктів може призвести до проблем зі здоров'ям через високий рівень ртуті або інших забруднювачів. Важливо дотримуватися збалансованого харчування та переконатися, що ви споживаєте правильну кількість кожної групи продуктів.

Одним із важливих елементів споживання будь-якої їжі, особливо риби, є перевірка розміру порції. Загальне правило полягає в тому, щоб споживати 85 грамів на порцію (розміром приблизно з колоду карт).

Деякі види риби мають вищий рівень ртуті, ніж інші, що з часом може накопичуватися в організмі та призводити до ускладнень зі здоров’ям, таких як отруєння.

Слід обмежити вживанням тунця, суші або стейків з риби-меч щотижня. Натомість обирайте варіанти з низьким вмістом ртуті, такі як креветки або лосось, які безпечні навіть якщо їсти їх кілька разів на тиждень.

Риба поглинає ртуть з навколишнього середовища, а це означає, що в її плоті може бути високий рівень цієї токсичної речовини. Отруєння ртуттю негативно впливає на нервову систему. Симптоми включають тремор, втрату пам’яті, нервозність, дратівливість, депресію та навіть сліпоту, якщо вплив тривав достатньо довго.

Симптоми зазвичай не проявляються протягом багатьох місяців або навіть років.

Найкращий спосіб уникнути цього - обмежити споживання щонайбільше двічі на тиждень.

Яка риба може зашкодити здоров'ю

Тілапія

Шкідлива така риба тим, що вміст омега-6 жирів значно перевищує омега-3, що може сприяти запаленням.

До того ж талапія часто вирощується на фермах з поганими умовами (антибіотики, гормони, брудна вода).

Фермерський лосось (особливо з Чилі чи Китаю)

Така риба містить більше токсинів, ніж дикий лосось, через штучне годування і використання пестицидів.

Небезпека полягає в тому, що він може викликати порушення ендокринної системи.

Що краще вибирати: