Названо недорогу рибу, яка набагато корисніша ніж лосось: і це не скумбрія

Ціна на лосось останнім часом продовжує зростати. Цю рибу можуть собі дозволити не всі українці.

Чим можна замінити лосось, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Чим замінити дорогий лосось

Лосось має дуже схожі властивості з іншою рибою, яка останнім часом не є такою модною. Річ у тому, що лосось, який вирощений в штучних умовах, не має таких корисних властивостей, як дикий.

Однак є й інша не дуже популярна риба, яка також має дуже схожі характеристики з лососевими, і за набагато доступнішою ціною.

Анчоуси та сардини - це риби, які називаються прибережними, тому що їх виловлюють біля узбережжя, а не у відкритому морі, а за поживністю вони дуже схожі на лосося, оскільки в них ще більше Омега-3.

Ці кількості, у випадку лосося, близькі до 2,2 грама на 100. Скумбрія і ставрида мають схожі властивості, але тут проявляється різниця в ціні. Ціна анчоусів і сардин вдвічі нижча за лосося, і це залежить від способу вилову тварин і місця їх походження.

Чим так корисні сардини

Джерело Омега-3 жирних кислот (ЕПК та ДГК)

Це, мабуть, найважливіша перевага сардини. Омега-3 кислоти є незамінними для організму, оскільки він не може виробляти їх самостійно. Вони відіграють ключову роль у:

Здоров'ї серця та судин

Знижують рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) і тригліцеридів у крові, запобігають утворенню тромбів, знижують артеріальний тиск і зменшують ризик розвитку атеросклерозу, інфаркту та інсульту.

Зменшенні запалення

Омега-3 мають потужні протизапальні властивості, що допомагає боротися з хронічними запаленнями в організмі, які є причиною багатьох захворювань, включаючи артрит.

Функції мозку та нервової системи

Вони необхідні для нормального розвитку та функціонування мозку, покращують когнітивні функції, пам'ять та концентрацію, а також можуть допомагати у боротьбі з депресією та тривожністю.

Здоров'ї очей

Сприяють профілактиці вікової дегенерації жовтої плями.

Високий вміст білка

Сардина є чудовим джерелом високоякісного білка, який необхідний для будівництва та відновлення тканин, виробництва ферментів і гормонів, а також для підтримки м'язової маси. У 100 г сардин може міститися понад 20 г білка, що покриває значну частину добової потреби.

Багата на вітамін D

Це один з небагатьох харчових продуктів, що містять значну кількість вітаміну D, який є критично важливим для: