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Коштує набагато дешевше. Тренер назвав корисну альтернативу червоній рибі

Понеділок 24 березня 2025 10:45
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Коштує набагато дешевше. Тренер назвав корисну альтернативу червоній рибі Тренер назвав корисну альтернативу червоній рибі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Юрій Попко

Червона риба відома цінним джерелом білка, омега-3 жирних кислот, вітамінів та мінералів. Однак, є чудова альтернатива, яка коштуєш дешевше та міститись усі необхідні організму речовини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.

Чим можна замінити червону рибу

За слова експерта, один кілограм сьомги містить 2700 ккал, 220 г білка та 205 г жиру. Коштує такий шматок риби 1000 грн.

Тоді як 2 кг очищеного карася містить 1700 ккал та вартує всього 260 грн. Сюди ж можна додати 800 г яловичини (1000 ккал) та вартує 300 грн.

Все разом складає майже 3 кг їжі, містить 550 г білка, 80 г жиру та буде коштувати всього лише 560 грн.

"До того ж сьомзі немає Омега 3, адже це штучно вирощена риба. Для отримання Омега 3 краще обирати тюльку, оселедець або скумбрію", - зазначив експерт.

Користь карася при схудненні

Карась - чудовий вибір для тих, хто хоче схуднути, завдяки своїм корисним властивостям і низькій калорійності. Зокрема, продукт:

  • низькокалорійний - у 100 г запеченого карася міститься всього 80-100 ккал.
  • мінімум жиру - ця риба нежирна, тому не перевантажує організм зайвими калоріями
  • багато білка - білок добре насичує, підтримує м’язову масу і прискорює метаболізм
  • легко засвоюється - корисні амінокислоти та мінерали покращують травлення
  • містить омега-3 та омега-6 - допомагають організму спалювати жир і підтримувати здоров’я серця
  • багатий на вітаміни та мінерали - фосфор, калій, магній і вітаміни групи B покращують обмін речовин і загальне самопочуття

Щоб отримати максимум користі при схудненні, найкраще готувати карася на пару, запікати або варити, уникаючи смаження на олії.

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