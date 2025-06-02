Частое употребление этого продукта может навредить здоровью: соблюдайте норму

Почему вредно часто есть рыбу

Потребление чрезмерного количества определенных видов морепродуктов может привести к проблемам со здоровьем из-за высокого уровня ртути или других загрязнителей. Важно придерживаться сбалансированного питания и убедиться, что вы потребляете правильное количество каждой группы продуктов.

Одним из важных элементов потребления любой пищи, особенно рыбы, является проверка размера порции. Общее правило заключается в том, чтобы потреблять 85 граммов на порцию (размером примерно с колоду карт).

Некоторые виды рыбы имеют более высокий уровень ртути, чем другие, что со временем может накапливаться в организме и приводить к осложнениям со здоровьем, таким как отравление.

Следует ограничить употреблением тунца, суши или стейков из рыбы-меч еженедельно. Вместо этого выбирайте варианты с низким содержанием ртути, такие как креветки или лосось, которые безопасны даже если есть их несколько раз в неделю.

Рыба поглощает ртуть из окружающей среды, а это означает, что в ее плоти может быть высокий уровень этого токсичного вещества. Отравление ртутью негативно влияет на нервную систему. Симптомы включают тремор, потерю памяти, нервозность, раздражительность, депрессию и даже слепоту, если воздействие длилось достаточно долго.

Симптомы обычно не проявляются в течение многих месяцев или даже лет.

Лучший способ избежать этого - ограничить потребление не более двух раз в неделю.

Какая рыба может навредить здоровью

Тилапия

Вредна такая рыба тем, что содержание омега-6 жиров значительно превышает омега-3, что может способствовать воспалениям.

К тому же талапия часто выращивается на фермах с плохими условиями (антибиотики, гормоны, грязная вода).

Фермерский лосось (особенно из Чили или Китая)

Такая рыба содержит больше токсинов, чем дикий лосось, из-за искусственного кормления и использования пестицидов.

Опасность заключается в том, что он может вызвать нарушение эндокринной системы.

Что лучше выбирать: