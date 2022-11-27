Час викидати старе взуття! Андре Тан показав, які чоботи носити взимку 2022-2023

Чоботи - ідеальний варіант зимового взуття, який і зігріє і покаже, що ви маєте почуття стилю. Але вибрати трендові чобітки буває непросто.
Фото актуального зимового взуття дизайнер Андре Тан показав в Instagram.
Від звичної моделі взуття вони відрізняються тим, що вони не мають блискавки із застібкою і ширина халяви рівномірна по всій довжині.
Комбінуйте з класичною вечірньою сукнею та шубою або вузькими брюками з кардиганом.
Це зворотний тренд, що нагадує комбінацію панчох і черевиків, що щільно прилягають до ніг. Така модель підійде тим, кому хочеться підкреслити стрункі ноги.
Комбінуйте з трикотажними сукнями, міні-спідницями, шортами.
Черевики челсі не здають позиції ось уже який сезон. Це коротка модель черевиків, як правило, із круглим носом. Абсолютна хітяра - челсі з квадратним мисом, як на показах Tod's, Ferragamo та Jil Sander.
Їх найкраще носити і зі спідницями, і з сукнями, і з широкими брюками, і зі скінні.
Кінна естетика - хітяра цього сезону.
Трендсеттери стилізують аристократичне взуття з повітряними сукнями, стьобаними куртками та легінсами, трикотажними костюмами або офісним дрес-кодом.
Після гучних туфель ляльки Bratz від Versace в моду знову повернулася платформа.
Дизайнери експериментують не лише з босоніжками, а й із чобітьми.
Всі фото: instagram.com/andre_tan_official
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