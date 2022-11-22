Тренди зими 2022-2023: які шапки будуть в моді цього сезону (фото)

Сьогодні все змінилося: шапки є на будь-який смак, бюджет, і навіть стали трендовим елементом зимового гардероба.

Наступає холодна пора року, а це означає, що час для шарфів, рукавиць і шапок. Останній аксесуар ми всі не любили носити ще змалечку, але вдягали, щоб заспокоїти маму.

Український модельєр і дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в Instagram розповів, які шапки будуть хітами сезону 2022-2023.

Зверніться до базових відтінків

Неонові відтінки дуже складні, а тому швидко набридають. Замініть на шапки натуральних та базових тонів. Такі аксесуари залишаються актуальними кілька сезонів. Головне - мінімум прикрас та деталей.

Трендові шапки 2022-2023 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Хутряний помпон - у минулому

Помпон спрощує будь-який образ і практично ніколи не виглядає доречно та актуально. Хіба що на гірськолижному схилі.

Замініть на шапки-вушанки: вони круто виглядають з актуальними зараз дублянками та пуховиками, а також з куртками та пальто. Вибирайте об'ємні моделі базових відтінків, щоб отримати максимальну кількість поєднань.

Трендові шапки 2022-2023 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Забудьте про написи

Шапки з великими написами та малюнками - справжній пережиток минулого. Зараз чим простіше аксесуар, тим дорожче і стильніше він виглядає.

Якщо монохромний головний убір для вас надто нудний, придивіться до шапок із логотипом бренду. Краще, якщо це будуть невеликі написи базових кольорів.

Трендові шапки 2022-2023 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Балаклава або капор

Занадто складні різнокольорові головні убори перетягують на себе всю увагу. Якщо прості шапки біні вам набридли, придивіться до балаклав. Цей аксесуар у моді вже кілька сезонів. Будь-який образ завдяки балаклаві або капорі відразу стає яскравішим.

Трендові шапки 2022-2023 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Хутряна панама

Масивні головні убори з вовни великої в'язки стали справжньою хітовою парою сезону. Але зараз краще замінити на хутряну панаму.

Хутряні панами можуть бути бежевого, білого та чорного відтінків, або ж виконані в пастельних та яскравих тонах. Комбінуйте з об'ємним пальтом.

Трендові шапки 2022-2023 (фото: instagram.com/andre_tan_official)