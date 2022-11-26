Забудьте про такі пуховики! Андре Тан показав наймодніший верхній одяг 2022-2023

Андре Тан розповів, які пуховики більше не в тренді в сезоні 2022-2023 році, і на які моделі пуховиків, чи альтернативний верхній одяг треба звернути увагу модницям.

Пуховик з ременем і капюшоном змініть дутим пальто

Пуховик з ременем та капюшоном при низьких температурах не зігріває. А все через об'єм - він занадто щільно сидить по фігурі, тому у нього немає повітряного прошарку.

Замініть такий фасон на на довге дуте пальто монохромних класичних кольорів: чорного, білого, синього чи сірого.

Пуховик з великою кількістю хутра замініть дублянкою

Зараз в моді головне - функціонал, а хутро як оздоблення ніяк не допомагає в збереженні тепла (хіба що на каптурі).

Альтернативою може стати дублянка з кольоровим хутром усередині. Або ж класичніші варіації. Комбінуйте із взуттям на підборах, грубими черевиками або козаками.

Крупний квітковий принт замініть на тваринний

Якщо монохромні образи здаються вам надто нудними та звичними, зверніть увагу на верхній одяг з анімалістичним принтом.

Такий верхній одяг можна поєднувати як з базовими речами, так і з більш експериментальними та сміливими образами (шкіряні штани/спідниці з контрастним малюнком).

Укорочений пуховик з рукавом 3/4 замініть на довжину максі

Чим довше ваш верхній одяг цього року, тим краще. Це можуть бути яскраві шерстяні пальта або ефектні з екошкіри, а також дуті подовжені пуховики, які врятують навіть у найсильніший мороз.

Тонкі пуховики замініть на бомбери

Це дійсно потрібна і корисна річ у холодну пору року, але з одним застереженням: якщо носити її виключно як проміжний шар: під пальто, куртку, плащ або шубу.

Якщо не любите подовжений верхній одяг - придивіться до бомбера. Цього сезону актуальні моделі з нейлону, оверсайз, а також з екохутра та шкіри.

Всі фото: instagram.com/andre_tan_official