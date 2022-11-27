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Время выбрасывать старую обувь! Андре Тан показал, какие сапоги носить зимой 2022-2023

Фото: Какие сапоги будут актуальны в 2022-2023 году (instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Светлана Мащенко

Сапоги – идеальный вариант зимней обуви, которая и согреет и покажет, что у вас есть чувство стиля. Но выбрать трендовые сапожки бывает непросто.

Фото актуальной зимней обуви дизайнер Андре Тан показал в Instagram.

Сапоги-трубы

От привычной модели обуви они отличаются тем, что у них нет молнии с застежкой и ширина голенища равномерна по всей длине.

Комбинируйте с классическим вечерним платьем и шубой или узкими брюками с кардиганом.

Сапоги-чулки

Это обратный тренд, напоминающий комбинацию чулок и ботинок, плотно прилегающих к ногам. Такая модель подойдет тем, кому хочется подчеркнуть стройные ноги.

Комбинируйте с трикотажными платьями, мини-юбками, шортами.

Челси

Ботинки челси не сдают позиции вот уже который сезон. Это короткая модель ботинок, как правило, с круглым носом. Абсолютная хитяра – челси с квадратным мысом, как на показах Tod's, Ferragamo и Jil Sander.

Их лучше носить и с юбками, и с платьями, и с широкими брюками, и со скинни.

Жокейские сапоги

Конная эстетика – хитяра этого сезона.

Трендсеттеры стилизуют аристократическую обувь с воздушными платьями, стеганными куртками и леггинсами, трикотажными костюмами или офисным дресс-кодом.

Сапоги на платформе

После громких туфель куклы Bratz от Versace в моду снова вернулась платформа.

Дизайнеры экспериментируют не только с босоножками, но и с сапогами.

Все фото: instagram.com/andre_tan_official

Ранее дизайнер рассказал, какие пуховики больше не модны в сезоне 2022-2023.

Также читайте о самых модных шапках этой зимой.

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