Время выбрасывать старую обувь! Андре Тан показал, какие сапоги носить зимой 2022-2023

Сапоги – идеальный вариант зимней обуви, которая и согреет и покажет, что у вас есть чувство стиля. Но выбрать трендовые сапожки бывает непросто.
Фото актуальной зимней обуви дизайнер Андре Тан показал в Instagram.
От привычной модели обуви они отличаются тем, что у них нет молнии с застежкой и ширина голенища равномерна по всей длине.
Комбинируйте с классическим вечерним платьем и шубой или узкими брюками с кардиганом.
Это обратный тренд, напоминающий комбинацию чулок и ботинок, плотно прилегающих к ногам. Такая модель подойдет тем, кому хочется подчеркнуть стройные ноги.
Комбинируйте с трикотажными платьями, мини-юбками, шортами.
Ботинки челси не сдают позиции вот уже который сезон. Это короткая модель ботинок, как правило, с круглым носом. Абсолютная хитяра – челси с квадратным мысом, как на показах Tod's, Ferragamo и Jil Sander.
Их лучше носить и с юбками, и с платьями, и с широкими брюками, и со скинни.
Конная эстетика – хитяра этого сезона.
Трендсеттеры стилизуют аристократическую обувь с воздушными платьями, стеганными куртками и леггинсами, трикотажными костюмами или офисным дресс-кодом.
После громких туфель куклы Bratz от Versace в моду снова вернулась платформа.
Дизайнеры экспериментируют не только с босоножками, но и с сапогами.
Все фото: instagram.com/andre_tan_official
Ранее дизайнер рассказал, какие пуховики больше не модны в сезоне 2022-2023.
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