Время выбрасывать старую обувь! Андре Тан показал, какие сапоги носить зимой 2022-2023

Сапоги-трубы

От привычной модели обуви они отличаются тем, что у них нет молнии с застежкой и ширина голенища равномерна по всей длине.

Комбинируйте с классическим вечерним платьем и шубой или узкими брюками с кардиганом.

Сапоги-чулки

Это обратный тренд, напоминающий комбинацию чулок и ботинок, плотно прилегающих к ногам. Такая модель подойдет тем, кому хочется подчеркнуть стройные ноги.

Комбинируйте с трикотажными платьями, мини-юбками, шортами.

Челси

Ботинки челси не сдают позиции вот уже который сезон. Это короткая модель ботинок, как правило, с круглым носом. Абсолютная хитяра – челси с квадратным мысом, как на показах Tod's, Ferragamo и Jil Sander.

Их лучше носить и с юбками, и с платьями, и с широкими брюками, и со скинни.

Жокейские сапоги

Конная эстетика – хитяра этого сезона.

Трендсеттеры стилизуют аристократическую обувь с воздушными платьями, стеганными куртками и леггинсами, трикотажными костюмами или офисным дресс-кодом.

Сапоги на платформе

После громких туфель куклы Bratz от Versace в моду снова вернулась платформа.

Дизайнеры экспериментируют не только с босоножками, но и с сапогами.

Все фото: instagram.com/andre_tan_official