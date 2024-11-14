Чарльзу ІІІ - 76: як сьогодні виглядає британський монарх, який бореться з раком
14 листопада свій 76-й день народження святкує британський король Чарльз III, який продовжує боротьбу з раком, і нагоди свята Букінгемський палац показав новий офіційний портрет монарха.
РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.
Новий портрет Чарльза III
На знімку іменинник постав у класичному костюмі світло-синього відтінку, який поєднав із білосніжною сорочкою та краваткою у таких же кольорах. Також у кишені піджака виднілася хустинка. На фото Чарльз позував з усмішкою.
Новий портрет Чарльза III (Фото: instagram.com/theroyalfamily)
Що відомо про хворобу Чарльза III
Онкологічне захворювання на ранній стадії у Його Величності діагностували у лютому цього року. Це сталося після того, як йому зробили операцію на тлі збільшення простати. Хоч Букінгемський палац офіційно оголосив про захворювання, там не стали уточнювати, з яким саме типом раку зіштовхнувся старший син покійної Єлизавети II.
У мережі час від часу королівські експерти коментують стан монарха, а також раніше стало відомо, що через кілька місяців після підтвердження діагнозу король потроху став відновлювати свої робочі обов'язки.
Наприклад, він вже встиг здійснити кілька закордонних візитів, зокрема у жовтні навідався до Австралії та Самоа. Лікарі дозволили Чарльзу призупинити лікування, але після повернення додому він обов'язково має повернутися до необхідних процедур.
Чарльз III лікується від раку (Фото: Getty Images)
Що відомо про правління Чарльза III
На трон він зійшов після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II, яка пішла з життя 8 вересня 2022 року. Вона правила 70 років і сім місяців - найдовше з усіх британських монархів.
Що стосується Чарльза, то він прийняв на себе обов'язки від імені королеви та країн Співдружності і надалі продовжує їх виконувати. У 1976 році Чарльз заснував The Prince's Trust, також є патроном, президентом і членом понад 400 інших благодійних організацій.
Він продовжує підвищувати обізнаність суспільства про органічне сільське господарство та зміну клімату, і така діяльність принесла королю нагороди та визнання екологічних груп. Важливою є і його підтримка альтернативної медицини, включно з гомеопатією, хоча через це його критикували деякі медичні фахівці.
Погляди Чарльза на роль архітектури в суспільстві та збереження історичних будівель отримали значну увагу з боку британських архітекторів і критиків дизайну. Окрім того, з 1993 року монарх працює над створенням Паундбері - експериментального нового міста, заснованого відповідно до його архітектурних принципів.
Що відомо про правління Чарльза III Чарльз III (Фото: Getty Images)
Позиція щодо війни в Україні
Чарльз III з самого початку повномасштабного вторгнення засудив російську агресію проти України. Він висловив підтримку українцям, виступивши з відповідною промовою. Окрім того, у квітні 2022 року монархзустрічався з українськими біженцями, які виїхали до Сполученого Королівства на тлі війни.
Чарльз III і королева Камілла (Фото: Getty Images)
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А інсайдери тим часом назвали спосіб, який міг би помирити принца Гаррі з королівською родиною.
Для написання матеріалу були використані джерела: публікація з Instagram королівської родини, а також інформація про Чарльза III зі сторінки Вікіпедія.