Чарльзу ІІІ - 76: как сегодня выглядит британский монарх, который борется с раком

14 ноября свой 76-й день рождения празднует британский король Чарльз III, который продолжает борьбу с раком , и случаю праздника Букингемский дворец показал новый официальный портрет монарха.

Новый портрет Чарльза III

На снимке именинник появился в классическом костюме светло-синего оттенка, который он соединил с белоснежной рубашкой и галстуком в таких же цветах. Также в кармане пиджака виднелся платок. На фото Чарльз позировал с улыбкой.

Новый портрет Чарльза III (Фото: instagram.com/theroyalfamily)

Что известно о болезни Чарльза III

Онкологическое заболевание на ранней стадии у Его Величества диагностировали в феврале этого года. Это произошло после того, как ему сделали операция на фоне увеличения простаты. Хотя Букингемский дворец официально объявил о болезни, там не стали уточнять, с каким типом рака столкнулся старший сын покойной Елизаветы II.

В сети иногда королевские эксперты комментируют состояние монарха, а также ранее стало известно, что спустя несколько месяцев после подтверждения диагноза король понемногу стал восстанавливать свои рабочие обязанности.

К примеру, он уже успел совершить несколько зарубежных визитов, в частности в октябре посетил Австралию и Самоа. Врачи позволили Чарльзу приостановить лечение, но по возвращении домой он обязательно должен вернуться к необходимым процедурам.

Чарльз III лечится от рака (Фото: Getty Images)

Что известно о правлении Чарльза III

На трон он сошел после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, ушедшей из жизни 8 сентября 2022 года. Она правила 70 лет и семь месяцев - дольше из всех британских монархов.

Что касается Чарльза, то он принял на себя обязанности от имени королевы и стран Содружества и продолжает их выполнять. В 1976 году Чарльз основал The Prince's Trust, также является патроном, президентом и членом более 400 других благотворительных организаций.

Он продолжает повышать осведомленность общества об органическом сельском хозяйстве и изменении климата, и такая деятельность принесла королю награды и признание экологических групп. Важна и его поддержка альтернативной медицины, включая гомеопатию, хотя из-за этого его критиковали некоторые медицинские специалисты.

Взгляды Чарльза на роль архитектуры в обществе и сохранение исторических построек получили значительное внимание со стороны британских архитекторов и критиков дизайна. Кроме того, с 1993 года монарх работает над созданием Паундбери - экспериментального нового города, основанного в соответствии с его архитектурными принципами.

Что известно о правлении Чарльза III Чарльз III (Фото: Getty Images)

Позиция касательно войны в Украине

Чарльз III с самого начала полномасштабного вторжения осудил российскую агрессию против Украины. Он выразил поддержку украинцам, выступив с соответствующей речью. Кроме того, в апреле 2022 года монарх встречался с украинскими беженцами, выехавшими в Соединенное Королевство на фоне войны.

Чарльз III и королева Камилла (Фото: Getty Images)