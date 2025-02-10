UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Чанахі по-українськи: рецепт неймовірно смачного рагу закарпатської кухні

Як готувати чанахі по-українськи (скриншот / Закарпатська Господиня)
Автор: Людмила Рябухіна

Чанахі - традиційна страва грузинської кухні, приготована з баранини та овочів. Втім, чанахі також готують в західних областях України - з м'яса та квасолі, додаючи часник та паприку.

Про те, як приготувати чанахі по-українськи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Що потрібно для чанахі

Для того, щоб приготувати чанахі по-українськи, потрібні такі продукти:

  • м'ясо - 700 г
  • варена (або консервована) квасоля - 600 г
  • картопля - 800 г
  • морква - 2 шт.
  • помідор - 1-2 шт.
  • цибуля - 1 шт.
  • часник - 3-4 зубчики
  • сіль - до смаку
  • перець - до смаку
  • солодка паприка - 1-2 ч. л.
  • зелень (кріп або петрушка) - до смаку

Як готувати чанахи по-українськи

До того, щоб приготувати цю українську, схожу на рагу страву, почистьте картоплю, моркву, цибулю та часник. Зелень помийте, обсушіть та подрібніть ножем.

Картоплю наріжте на кубики середнього розміру, моркву - на кружальця або півкільця, а цибулю - на маленькі кубики. М'ясо також потрібно нарізати на кубики середнього розміру. Помідори бланшуйте, а потім перебийте в пюре.

Розігрійте в каструлі з товстими стінками олію, викладіть м'ясо. Смажте шматочки до рум'яної скоринки і випаровування виділеної рідини.

Після цього всипте цибулю і моркву, додайте сіль і перець. Накрийте посуд кришкою і тушкуйте інгредієнти до готовності, у разі потреби доливаючи воду.

Як готувати чанахі по-українськи (скриншот / Закарпатська Господиня)

Потім додайте паприку і перемішайте м'ясо з овочами. Також влийте до каструлі пюре з помідорів і ще раз перемішайте інгредієнти.

Як готувати чанахі (скриншот / Закарпатська Господиня)

В окремій пательні обсмажте картоплю в олії, періодично помішуючи її. Коли картопля буде повністю готовою, присоліть її до смаку.

Доготувати чанахі можна двома способами: до каструлі, в якій тушкується м'ясо, всипати картоплю та варену квасолю, долити кип'яченої води так, щоб вона покривала всі інгредієнти, та прокип'ятити страву протягом декількох хвилин. Також додайте часник.

Або ж всі інгредієнти можна поєднати в горщику для запікання та прогріти в духовці, розігрітій до 200 градусів протягом декількох хвилин. Розкладіть готову страву по тарілках та присипте подрібненою зеленню.

 

До речі, нещодавно ми писали про те, як готувати стегенця з рисом в рукаві.

А також розповідали, як готувати українську козацьку страву коцюрбу.

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиТрадиціїГотування