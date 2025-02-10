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Коцюрба з галушками: рецепт ситного козацького обіду

Понеділок 10 лютого 2025 07:35
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Коцюрба з галушками: рецепт ситного козацького обіду Як готувати коцюрбу з галушками (скриншот / Закарпатська Господиня)
Автор: Людмила Рябухіна

Коцюрба - стародавня ситна страва, яка, за припущеннями, належить до козацької кухні. Запечене м'ясо ідеально поєднується з доволі незвичним гарніром - галушками.

Про те, як приготувати коцюрбу з галушками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Що потрібно для коцюрби

Для того, щоб приготувати цю козацьку страву, знадобляться ці інгредієнти:

  • підчеревина - 450 г
  • картопля - 1 кг
  • борошно - 550 г
  • кефір - 300 мл
  • яйця - 2 шт.
  • цибуля - 1 шт.
  • солодка паприка - 1 ч. л.
  • сіль - 1 ч. л.
  • перець - до смаку
  • зелена цибуля - до смаку

Як готувати коцюрбу

Для того, щоб приготувати коцюрбу, почистьте картоплю і цибулю. Картоплини потрібно нарізати на кубики середнього розміру, а цибулю - покришити ножем.

Підготуйте тісто для галушок: просійте борошно в миску, додайте до нього сіль. В окремому посуді збийте яйця до однорідної консистенції, а потім перелийте їх в борошно.

Поступово влийте до борошна кефір і вимішайте щільне еластичне тісто. Розкачайте тісто в ковбаску та наріжте на шматочки однакового розміру.
Коцюрба з галушками: рецепт ситного козацького обідуКоцюрба з галушками: рецепт ситного козацького обіду
Як готувати галушки (скриншот / Закарпатська Господиня)

Доведіть в глибокій каструлі підсолену воду до кипіння, влийте трохи олії та вкиньте галушки. Після того, як вони спливуть, проведіть їх протягом 5-6 хвилин. Щоб галушки не злипалися в тарілці, до них можна додати ще трохи олії.
Коцюрба з галушками: рецепт ситного козацького обіду
Як готувати галушки (скриншот / Закарпатська Господиня)

Картоплю пересипте в каструлю, залийте водою та поставте посуд на вогонь, накривши кришкою. М'ясо наріжте на невеликі шматочки та обсмажте з олією до рум'яної скоринки.

Всипте до пательні з м'ясом цибулю та тушкуйте м'ясо до готовності. Коли цибуля розм'якшиться, всипте паприку, перемішайте інгредієнти та готуйте засмажку ще протягом декількох хвилин.

Для подачі коцюрби, розкладіть по тарілках картоплю, на неї викладіть галушки, а зверху розкладіть засмажене м'ясо з цибулею. Повторіть цей крок, після чого присипте страву подрібненою зеленою цибулею.

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